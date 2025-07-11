CANAL RCN
Economía

Ojo, conductores: falsificar este documento podría costarle hasta 12 años de cárcel

Falsificar o usar una licencia de conducción falsa en Colombia es un delito grave que puede llevar a prisión hasta por 12 años, según el Código Penal.

multa de tránsito
Foto : Dirección de Tránsito y Transporte

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:34 a. m.
En Colombia, portar o utilizar una licencia de conducción falsificada no es un simple error administrativo, pues es un delito grave que puede llevar a la cárcel.

La Ley 1124 de 2007, que modificó el Código Penal Colombiano, establece con claridad que “el que, sin haber concurrido a la falsificación, hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad.”

Esto significa que utilizar una licencia falsa (aunque no se haya participado directamente en su falsificación) puede costar varios años tras las rejas.

De acuerdo con la Policía Nacional, quienes sean sorprendidos portando una licencia adulterada o falsificada son capturados por el delito de uso de documento público falso.

Las razones por las que usan licencias de conducción falsificadas

El Ministerio de Transporte identificó tres tipos de conductores que incurren en esta práctica ilegal en el país. Uno es quienes tienen la licencia suspendida, generalmente por conducir en estado de embriaguez, y buscan evadir la sanción.

También están las personas que no cumplen los requisitos legales o físicos para obtener una licencia, como condiciones de salud, edad o capacidad.

Finalmente, hay un grupo que opta por esquivar los trámites formales, evitando los cursos y exámenes exigidos.

Una decisión que puede salir muy cara

El uso de una licencia de conducción falsa no solo implica sanciones penales severas, sino también la inmovilización del vehículo y la apertura de antecedentes judiciales.

Las autoridades reiteran que ningún “tramitador” puede entregar documentos auténticos fuera de los canales oficiales.

