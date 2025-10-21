Atención, conductores: estas son las únicas infracciones que detectarán las cámaras del SITP

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que ya comenzaron a operar las cámaras de fotodetección instaladas en los buses TransMiZonales y en puntos fijos de la carrera 13.

Este medida busca mejorar la circulación del transporte público y sancionar a los conductores que bloquean o invaden el carril preferencial de la carrera 13.

Según la entidad, el control con estas cámaras permitirá recopilar evidencias de infracciones que afectan el tránsito de más de 15.500 usuarios que se movilizan a diario por este corredor. La iniciativa, además de reducir los tiempos de viaje, pretende recuperar la eficiencia del servicio y reforzar la seguridad vial.

“La elección de este corredor no es casualidad: la carrera 13 soporta desvíos derivados de más de 997 Planes de Manejo de Tránsito por las obras de la Línea 1 del Metro y concentra un fuerte dinamismo comercial con altos niveles de congestión y parqueo indebido”, explicó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Infracciones que podrán ser sancionadas con las cámaras del SITP

De acuerdo con el comunicado del Distrito, las fotomultas se impondrán solo en casos específicos que afecten directamente el funcionamiento del transporte público. Entre ellas están:

Invadir o bloquear el carril preferencial.

Circular de manera continua por el carril exclusivo del SITP.

Realizar cargue y descargue de mercancías en horarios no permitidos (solo está permitido entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.).

Por otro lado y como aclaración, sí está permitido hacer detenciones momentáneas para recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos, girar a la derecha o usar el carril para ingresar o salir de predios. Los vehículos de emergencia también pueden transitar por este espacio.

Así operarán las cámaras y el proceso de comparendo

Las cámaras instaladas en las intersecciones de la carrera 13 —entre calles 19 y 67— y en los buses TransMiZonales captarán las presuntas infracciones.

Luego, los videos serán revisados por agentes de tránsito que validarán si procede el comparendo, el cual será notificado por correo certificado al propietario del vehículo.

La medida está respaldada por la Resolución 70712 de 2024 y la Ley 2294 de 2024, que autoriza el uso de sistemas automáticos o semiautomáticos de detección de infracciones.

“Queremos enviar un mensaje claro: el carril preferencial es para los buses del TransMiZonal y su respeto es fundamental para garantizar recorridos más fluidos y seguros”, concluyó la secretaria Díaz.