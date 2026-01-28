CANAL RCN


Calzado importado recibiría duro golpe por aranceles: Gobierno prepara cuestionado decreto

Las opiniones están divididas. Sectores cuestionan que beneficia al mercado, mientras que otros dicen que pone grandes retos.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 28 de 2026
01:58 p. m.
El Ministerio de Comercio trabaja en un proyecto de decreto que elevaría significativamente los aranceles a las importaciones de calzado económico, una medida que busca proteger la industria nacional pero que ya genera controversia en diversos sectores.

La propuesta establece un arancel del 35 % para el calzado con precios declarados inferiores a 10 dólares por par, lo que representa un incremento sustancial frente al arancel actual del 15 % que se aplica bajo la cláusula de nación más favorecida.

¿Cómo serían los aranceles?

Esta medida afectaría específicamente a las importaciones procedentes de países con los que Colombia no mantiene tratados de libre comercio vigentes.

Desde el Gobierno defienden la iniciativa como una herramienta para equilibrar la cancha y tener unas mejores condiciones de mercado para los productores locales. Argumentan que estas correcciones arancelarias permiten contrarrestar distorsiones en el mercado y ofrecen mejores oportunidades a los fabricantes nacionales frente a la competencia externa.

¿Qué dicen los expertos?

El proyecto establece un umbral claro: el calzado que se declare por encima de los 10 dólares por par continuará pagando el arancel del 15 %, mientras que los productos que se declaren por debajo de este precio enfrentarían la nueva tarifa del 35 %. Esta diferenciación busca enfocarse principalmente en el calzado de bajo costo que compite directamente con la producción local.

Las cifras del sector revelan la magnitud del mercado en cuestión. Colombia consume anualmente aproximadamente 120 millones de pares de calzado, de los cuales el 37.5 % proviene de importaciones.

La medida, sin embargo, no está exenta de polémica. Diversos sectores expresan preocupaciones sobre el posible impacto en los consumidores de menores ingresos, quienes dependen del calzado económico importado, así como sobre las potenciales represalias comerciales de países afectados por la decisión.

El Ministerio de Comercio aún no ha definido la fecha exacta para la implementación de esta medida, que requiere la expedición formal del decreto correspondiente. La decisión final considerará tanto los intereses de la industria nacional como las implicaciones para el comercio internacional y el acceso de los consumidores colombianos a productos asequibles.

