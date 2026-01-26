Arancel del 30% impuesto por Ecuador afecta exportaciones colombianas: ¿Por qué? Esto dicen expertos

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador escaló en las recientes horas tras conocerse que la tasa de seguridad arancelaria será del 30%, una cifra que afecta las exportaciones colombianas, según confirmó Olivia Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-ecuatoriana en diálogo con este medio.

Arancel del 30 % impuesto por Ecuador afecta exportaciones colombianas: expertos

Según la directora, la medida, anunciada hace una semana por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, impacta una balanza comercial bilateral de 3.000 millones de dólares.

De los 2.000 millones de dólares que Colombia exporta a Ecuador, entre 1.200 y 1.300 millones corresponden a materias primas utilizadas por productores ecuatorianos. "Esto obviamente afecta nuestras exportaciones, pero también afecta a los productores ecuatorianos", explicó Díazgranados. El Ministerio de Comercio colombiano estima que el arancel genera una caída del 97% en las exportaciones hacia el país vecino.

La directora identificó a los principales afectados por las medidas: las empresas que pierden el mercado ecuatoriano, los empleados cuyos trabajos dependen de estos procesos productivos, y los ciudadanos que enfrentarán incrementos del 30 % en productos o dejarán de consumirlos.

“Aquí los únicos que están ganando son los contrabandistas de frontera, los que hacen la minería ilegal, los que hacen el narcotráfico, porque lo que no puede pasar es que los gobiernos, para controlar el narcotráfico, el tráfico ilegal de mercancías en la frontera, utilicen o castiguen el sector formal de la economía que genera impuestos, que genera empleo, que le da un beneficio económico y social a la sociedad para combatir una ilegalidad. Esto es un tema fundamentalmente de un acuerdo que deben tener los dos gobiernos; es un acuerdo militar. Los países sí tienen la posibilidad y las herramientas militares, policiales y de control aduanera para hacer el control efectivo en la frontera, pero no pueden castigar al sector formal de la economía”, añadió.

Por otro lado, la experta aclaró que previamente no existían roces comerciales previos entre ambas naciones e incluso reconoció como válida la necesidad del presidente Noboa de mejorar el control fronterizo, una solicitud que la Cámara viene realizando desde hace años.

“No, no hay ningún roce comercial antes. De hecho, Ecuador y Colombia somos países hermanos, estamos en la CAN. También es sorprendente que ambos países pues estas normatividades de la CAN no las acojan, a pesar de que se haya dicho que es una tasa aduanera en Ecuador. Estas son tasas para arancelares que finalmente tienen aplicación de aranceles y que obviamente no acatan las normas y las reglas internacionales en la cual estamos suscritos (…) ¿Qué hay detrás? No lo sabemos. Yo creo que es una necesidad muy válida que ha dicho el presidente Daniel Noboa de mejorar el control en fronteras. Todos hemos querido que suceda. En la Cámara Colombo-ecuatoriana desde hace muchos años viene solicitándole a los gobiernos un mayor control en frontera porque hay un tránsito de mercancías ilegales que además afectan el mercado legal”, explicó.

Piden reunión entre Colombia y Ecuador para manejar controles fronterizos

Finalmente, la directora instó a las cancillerías y ministerios de defensa a reunirse de manera inmediata para implementar controles fronterizos efectivos sin castigar al comercio formal.

“No pueden castigar al ciudadano común que va a tener que pagar un mayor valor por los productos que consume, que además no son productos lujosos, son productos de primera necesidad en uno y otro país”, finalizó.