CANAL RCN
Colombia Video

MinComercio anuncia nuevo decreto: Colombia impondrá 30% de arancel a productos ecuatorianos

Según lo explicó la ministra de Comercio, Diana Morales, el primer decreto ya contempla 23 productos y sus subproductos, mientras que el segundo aún está en estudio.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
05:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció que el Gobierno colombiano trabaja en un borrador de decreto que incluirá nuevos productos provenientes de Ecuador con la imposición de aranceles del 30% al 80%, como respuesta a las recientes decisiones adoptadas por el vecino país.

Colombia le responde a Ecuador tras incremento del 900% a la tarifa de transporte de crudo
RELACIONADO

Colombia le responde a Ecuador tras incremento del 900% a la tarifa de transporte de crudo

Según explicó, el primer decreto ya contempla 23 productos y sus subproductos, mientras que el segundo aún está en estudio.

Gobierno busca equilibrio comercial y diálogo con Ecuador

Morales señaló que “hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30% de aranceles. De tal manera que busquemos ese equilibrio comercial”.

Ecuador anuncia incremento del 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano
RELACIONADO

Ecuador anuncia incremento del 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano

La canciller Rosa Villavicencio agregó que, pese a las tensiones, Colombia mantiene disposición para un diálogo constructivo que permita retomar la histórica relación de hermandad con Ecuador. Se espera que mañana pueda realizarse una reunión en Panamá, aunque hasta ahora el gobierno de Daniel Noboa no ha confirmado su participación.

Defensa y energía: impactos en la frontera

En la rueda de prensa también participaron el ministro de Defensa y la viceministra de Minas. El primero aseguró que las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en la frontera, mientras que la viceministra advirtió sobre problemas en el viaducto del Putumayo que transporta petróleo hacia Ecuador, bloqueado desde el 24 de diciembre. Como medida, se propone habilitar el paso de San Miguel para permitir el tránsito de carrotanques.

Arancel del 30% impuesto por Ecuador afecta exportaciones colombianas: ¿Por qué? Esto dicen expertos
RELACIONADO

Arancel del 30% impuesto por Ecuador afecta exportaciones colombianas: ¿Por qué? Esto dicen expertos

La canciller Villavicencio advirtió que, de no lograrse un acuerdo, se evaluarán medidas recíprocas más fuertes, aunque insistió en que la prioridad es abrir canales de comunicación efectivos con Quito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nariño

Hallan sin vida a joven de 19 años que intentó ascender el volcán Galeras en Nariño

Lluvias En Colombia

Fuertes lluvias generan encharcamientos y afectan la movilidad en Bogotá

Accidente de tránsito

Un niño entre los ocho muertos del trágico accidente de bus y tractocamión en la vía Panamericana

Otras Noticias

La casa de los famosos

Pánico en La Casa de los Famosos Colombia: participantes lloraron del miedo al ser espantados

Los participantes vivieron momentos de terror al percatarse de presencias externas al juego.

Registraduría Nacional de Colombia

Jurados de votación 2026: Causales legales para excusarse y evitar multas

¿Le tocó ser jurado el 8 de marzo en Colombia? Estas son las causales legales para evitar multas.

Tolima

Alerta en Tolima por muertes de fiebre amarilla: en lo que va de este año ya van 10 fallecidos

Ucrania

Bombardeos rusos contra Ucrania dejan al menos 10 muertos y decenas de heridos

Atlético Nacional

El Canal RCN tendrá el juego entre Atlético Nacional e Inter Miami, con Messi, en vivo