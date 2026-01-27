MinComercio anuncia nuevo decreto: Colombia impondrá 30% de arancel a productos ecuatorianos

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció que el Gobierno colombiano trabaja en un borrador de decreto que incluirá nuevos productos provenientes de Ecuador con la imposición de aranceles del 30% al 80%, como respuesta a las recientes decisiones adoptadas por el vecino país.

Según explicó, el primer decreto ya contempla 23 productos y sus subproductos, mientras que el segundo aún está en estudio.

Gobierno busca equilibrio comercial y diálogo con Ecuador

Morales señaló que “hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30% de aranceles. De tal manera que busquemos ese equilibrio comercial”.

La canciller Rosa Villavicencio agregó que, pese a las tensiones, Colombia mantiene disposición para un diálogo constructivo que permita retomar la histórica relación de hermandad con Ecuador. Se espera que mañana pueda realizarse una reunión en Panamá, aunque hasta ahora el gobierno de Daniel Noboa no ha confirmado su participación.

Defensa y energía: impactos en la frontera

En la rueda de prensa también participaron el ministro de Defensa y la viceministra de Minas. El primero aseguró que las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en la frontera, mientras que la viceministra advirtió sobre problemas en el viaducto del Putumayo que transporta petróleo hacia Ecuador, bloqueado desde el 24 de diciembre. Como medida, se propone habilitar el paso de San Miguel para permitir el tránsito de carrotanques.

La canciller Villavicencio advirtió que, de no lograrse un acuerdo, se evaluarán medidas recíprocas más fuertes, aunque insistió en que la prioridad es abrir canales de comunicación efectivos con Quito.