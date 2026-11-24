Un correo avisa que hubo un intento de ingreso a su cuenta. El mensaje usa el nombre de un servicio que usted conoce y le pide confirmar sus datos mediante un enlace. Todo parece familiar, pero la página que se abre puede ser una imitación diseñada para quedarse con su contraseña.

Ese engaño se conoce como 'phishing' o suplantación. La inteligencia artificial facilita la creación de mensajes con una redacción más natural y detalles que encajan con la situación de quien los recibe. Una supuesta alerta del banco, un aviso de entrega o una solicitud del trabajo pueden servir como pretexto para pedirle que inicie sesión.

¿Cómo puede un mensaje falso poner en riesgo su cuenta?

El engaño suele aprovechar la urgencia. Si el mensaje anuncia un bloqueo o un cobro inesperado, es más fácil que la persona actúe antes de revisar quién lo envió. Si escribe su usuario y contraseña en una página falsa, esos datos pueden quedar en manos de quien preparó la suplantación.

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El informe 'Cybersecurity Reinvented: When AI Plays Both Sides', de Softtek, advierte que el robo de credenciales permite a los atacantes ingresar con accesos legítimos. En el entorno laboral, eso puede darles acceso a información o servicios que la cuenta comprometida tiene permiso de usar.

“La seguridad debe incorporarse desde el diseño de las iniciativas digitales y de IA, no después”, afirma Leonel Navarro, líder global de la práctica de seguridad de Softtek.

¿Qué hacer si recibe una alerta sospechosa?

Si el mensaje le pide entrar a su cuenta, abra directamente la aplicación oficial o escriba usted mismo la dirección del servicio. Allí podrá comprobar si la alerta existe. Si la solicitud parece venir de un compañero de trabajo, confírmela por un canal que ya conozca.

Pero, si ya ingresó su contraseña en una página sospechosa, cámbiela desde el sitio oficial. Además, haga lo mismo en las cuentas donde la reutilizó, cierre las sesiones abiertas y active la verificación en dos pasos si está disponible.