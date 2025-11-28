El Gobierno colombiano reveló durante el Congreso Nacional de Infraestructura que ha debido asumir costos por 2 billones de pesos como consecuencia de la decisión de no incrementar las tarifas de los peajes durante el año 2024.

Gobierno asegura que ha asumido millonarios costos por congelamiento de tarifas de peajes

Una medida que ahora genera presiones financieras significativas en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país.

Según información oficial presentada en el evento, esta situación ha generado compromisos económicos que aún no han sido completamente pagados, provocando un fuerte estrés en los fondos de contingencia destinados a la infraestructura vial.

La congelación de las tarifas, si bien benefició a los usuarios de las vías, ha derivado en obligaciones financieras que el Estado debe honrar con las concesionarias.

“Muchos no han sido todavía pagados, los fondos de contingencia se han visto muy estresados por esta situación”, indicó Roberto Gamaliel Urapela, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura presentó datos que revelan un panorama preocupante en otros sectores.

Según el gremio, el gobierno ha logrado avanzar únicamente el 2% de los proyectos aeroportuarios que tenía programados, cifra que genera inquietud considerando que el programa de inversión previsto asciende a cerca de un billón de pesos.

Gobierno solo ha avanzado un 2% en proyectos aeroportuarios

Las autoridades del sector expresaron su preocupación por el bajo porcentaje de ejecución en estos proyectos, que no corresponde con los niveles de avance que deberían registrarse en esta etapa.

“Preocupa, como les decía, que en este sentido un programa de inversión que está previsto por este Gobierno es cerca de un billón de pesos, pues básicamente no registren los porcentajes de avance correspondientes que deberían tener la fecha”, aseguró Ginette Lozano, directora de asuntos económicos CCI.

Las cifras oficiales presentadas en el congreso también reflejan una tendencia a la baja en la inversión gubernamental en infraestructura vial.

Mientras que antes de la pandemia la inversión superaba el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos años esta proporción ha caído al 1,6% del PIB, lo que representa una reducción significativa en los recursos destinados a este sector estratégico.

Este descenso en la inversión, combinado con los compromisos no pagados derivados de la política de peajes y el bajo avance en proyectos aeroportuarios, configura un escenario complejo para el desarrollo de la infraestructura del país.

Los especialistas reunidos en el congreso señalaron que esta situación requiere atención urgente para evitar mayores retrasos en proyectos fundamentales para la conectividad y competitividad nacional.