Avianca enfrenta disrupción operativa por actualización urgente en aviones Airbus A320

Más del 70% de los aviones de la aerolínea se verán afectados por esta medida.

Avianca anunció nuevos tamaños en el equipaje.
Foto: AFP

noviembre 28 de 2025
03:00 p. m.
Avianca anunció este viernes una disrupción significativa en sus operaciones debido a una orden emitida por Airbus, que exige una actualización urgente de software en una parte sustancial de la flota global de aviones A320. Más del 70% de los aviones de la aerolínea se verán afectados por esta medida.

Según el comunicado oficial, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra al llegar a sus bases de mantenimiento hasta que se completen las modificaciones requeridas. Avianca comenzará de inmediato los trabajos técnicos, pero anticipa afectaciones operativas durante los próximos diez días.

Ventas suspendidas hasta el 8 de diciembre para mitigar el impacto

Con el fin de reducir el impacto en los pasajeros y facilitar la reacomodación en vuelos disponibles, Avianca cerró temporalmente las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre inclusive. La aerolínea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones disponibles para ajustar sus planes.

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido advirtió este viernes sobre posibles interrupciones en vuelos y operaciones de aerolíneas en el país, como consecuencia de una actualización crítica de software que afecta a un número significativo de aeronaves Airbus A320.

“Hemos sido informados de un problema que puede impactar a algunos aviones de la familia A320 y de las medidas de precaución adoptadas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)”, señaló Giancarlo Buono, director de seguridad aérea del organismo británico. Las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar con sus aerolíneas si sus itinerarios podrían verse alterados.

La seguridad, prioridad en medio de la contingencia

“La prioridad de Avianca es garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo”, señaló la compañía, que se comprometió a realizar las modificaciones lo antes posible para reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio.

