Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano: ¿en cuánto quedará el viaje?

Luego de varias semanas de restricciones en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, el corredor volvió a su operación habitual tras habilitarse nuevamente el paso por la calzada principal a la altura del kilómetro 18+000.

RELACIONADO Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

Durante la emergencia, el Ministerio de Transporte había autorizado tarifas transitorias más bajas en cuatro estaciones de peaje como medida de alivio para los conductores afectados por el cierre parcial.

Sin embargo, con la reapertura del carril, dichas tarifas dejaron de aplicarse.

Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano

Con la circulación restablecida por el carril original en el K18+000, quedó sin vigencia la Resolución 20253040040455 del 3 de octubre de 2025, mediante la cual el Ministerio de Transporte había otorgado el beneficio de tarifas diferenciales temporales para los peajes Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Esta medida, implementada por la emergencia, permitió reducir el impacto económico para miles de usuarios que debieron enfrentar desvíos, demoras y restricciones de movilidad.

A partir de este momento, y conforme a lo anunciado por las autoridades, vuelven a regir las tarifas oficiales vigentes desde el 16 de enero de 2025 en todas las categorías vehiculares.

¿En cuánto quedará el viaje por la vía al Llano?

Los valores quedan así:

Categoría I

Boquerón I y II: $18.900

Naranjal: $16.200

Pipiral: $26.400

Categoría II

Boquerón I y II: $55.700

Naranjal: $41.800

Pipiral: $51.700

Categoría III

Boquerón I y II: $28.100

Naranjal: $31.500

Pipiral: $35.400

Categoría IV

Boquerón I y II: $73.600

Naranjal: $61.900

Pipiral: $61.900

Categoría V

Boquerón I y II: $83.100

Naranjal: $72.000

Pipiral: $67.500

Categoría VI

Boquerón I y II: $92.200

Naranjal: $83.100

Pipiral: $103.300

Categoría VII

Boquerón I y II: $110.500

Naranjal: $92.200

Pipiral: $133.500

RELACIONADO El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Antes de la reapertura, el Ministerio había anunciado que las tarifas especiales se mantendrían mientras persistiera la emergencia en el kilómetro 18+000.

Ahora, con la recuperación del paso, el corredor vuelve a la normalidad operativa y tarifaria.