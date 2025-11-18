CANAL RCN
Colombia

Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano: ¿en cuánto quedará el viaje?

La habilitación del carril en el K18+000 dejó sin efecto la resolución que reducía temporalmente los cobros.

Peajes
Foto: Ministerio de Transporte.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
03:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de varias semanas de restricciones en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, el corredor volvió a su operación habitual tras habilitarse nuevamente el paso por la calzada principal a la altura del kilómetro 18+000.

Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio
RELACIONADO

Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

Durante la emergencia, el Ministerio de Transporte había autorizado tarifas transitorias más bajas en cuatro estaciones de peaje como medida de alivio para los conductores afectados por el cierre parcial.

Sin embargo, con la reapertura del carril, dichas tarifas dejaron de aplicarse.

Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano

Con la circulación restablecida por el carril original en el K18+000, quedó sin vigencia la Resolución 20253040040455 del 3 de octubre de 2025, mediante la cual el Ministerio de Transporte había otorgado el beneficio de tarifas diferenciales temporales para los peajes Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Esta medida, implementada por la emergencia, permitió reducir el impacto económico para miles de usuarios que debieron enfrentar desvíos, demoras y restricciones de movilidad.

A partir de este momento, y conforme a lo anunciado por las autoridades, vuelven a regir las tarifas oficiales vigentes desde el 16 de enero de 2025 en todas las categorías vehiculares.

¿En cuánto quedará el viaje por la vía al Llano?

Los valores quedan así:

Hombre asesinó a golpes al perro de su casa por subirse a una cama: ¿qué pasó después?
RELACIONADO

Hombre asesinó a golpes al perro de su casa por subirse a una cama: ¿qué pasó después?

 

Categoría I

  • Boquerón I y II: $18.900
  • Naranjal: $16.200
  • Pipiral: $26.400

Categoría II

  • Boquerón I y II: $55.700
  • Naranjal: $41.800
  • Pipiral: $51.700

Categoría III

  • Boquerón I y II: $28.100
  • Naranjal: $31.500
  • Pipiral: $35.400

Categoría IV

  • Boquerón I y II: $73.600
  • Naranjal: $61.900
  • Pipiral: $61.900

Categoría V

  • Boquerón I y II: $83.100
  • Naranjal: $72.000
  • Pipiral: $67.500

Categoría VI

  • Boquerón I y II: $92.200
  • Naranjal: $83.100
  • Pipiral: $103.300

Categoría VII

  • Boquerón I y II: $110.500
  • Naranjal: $92.200
  • Pipiral: $133.500
El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba
RELACIONADO

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Antes de la reapertura, el Ministerio había anunciado que las tarifas especiales se mantendrían mientras persistiera la emergencia en el kilómetro 18+000.

Ahora, con la recuperación del paso, el corredor vuelve a la normalidad operativa y tarifaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Sicarios asesinaron al líder social Julián Arenas en Chaparral, Tolima

Reforma tributaria

Gobierno busca aprobar reforma tributaria con aumento de IVA y nuevos impuestos en Colombia

Asesinatos en Bogotá

VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

Davivienda lanza feria de vivienda para millones de colombianos con tasas desde el 9%: así puede aplicar

La reconocida entidad dio a conocer los requisitos para poder acceder a estas ofertas.

Mercado de Fichajes

Se cayó su llegada a Santa Fe y ya tendría nuevo equipo en la Liga BetPlay

Se reportó que estaba lista su llegada al cuadro bogotano, pero terminó buscando otras opciones en tierras antioqueñas.

México

Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud

Yina Calderón

“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García