Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano: ¿en cuánto quedará el viaje?
La habilitación del carril en el K18+000 dejó sin efecto la resolución que reducía temporalmente los cobros.
03:15 p. m.
Luego de varias semanas de restricciones en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, el corredor volvió a su operación habitual tras habilitarse nuevamente el paso por la calzada principal a la altura del kilómetro 18+000.
Durante la emergencia, el Ministerio de Transporte había autorizado tarifas transitorias más bajas en cuatro estaciones de peaje como medida de alivio para los conductores afectados por el cierre parcial.
Sin embargo, con la reapertura del carril, dichas tarifas dejaron de aplicarse.
Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano
Con la circulación restablecida por el carril original en el K18+000, quedó sin vigencia la Resolución 20253040040455 del 3 de octubre de 2025, mediante la cual el Ministerio de Transporte había otorgado el beneficio de tarifas diferenciales temporales para los peajes Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.
Esta medida, implementada por la emergencia, permitió reducir el impacto económico para miles de usuarios que debieron enfrentar desvíos, demoras y restricciones de movilidad.
A partir de este momento, y conforme a lo anunciado por las autoridades, vuelven a regir las tarifas oficiales vigentes desde el 16 de enero de 2025 en todas las categorías vehiculares.
¿En cuánto quedará el viaje por la vía al Llano?
Los valores quedan así:
Categoría I
- Boquerón I y II: $18.900
- Naranjal: $16.200
- Pipiral: $26.400
Categoría II
- Boquerón I y II: $55.700
- Naranjal: $41.800
- Pipiral: $51.700
Categoría III
- Boquerón I y II: $28.100
- Naranjal: $31.500
- Pipiral: $35.400
Categoría IV
- Boquerón I y II: $73.600
- Naranjal: $61.900
- Pipiral: $61.900
Categoría V
- Boquerón I y II: $83.100
- Naranjal: $72.000
- Pipiral: $67.500
Categoría VI
- Boquerón I y II: $92.200
- Naranjal: $83.100
- Pipiral: $103.300
Categoría VII
- Boquerón I y II: $110.500
- Naranjal: $92.200
- Pipiral: $133.500
Antes de la reapertura, el Ministerio había anunciado que las tarifas especiales se mantendrían mientras persistiera la emergencia en el kilómetro 18+000.
Ahora, con la recuperación del paso, el corredor vuelve a la normalidad operativa y tarifaria.