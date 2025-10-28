Gobierno anunció aumento en uno de los subsidios más importantes del país: inicia el 30 de octubre

El Gobierno Nacional anunció un importante aumento en el monto del subsidio del programa Colombia Mayor, uno de los apoyos sociales más significativos del país.

Tal como lo prometió el presidente Gustavo Petro, a partir del 30 de octubre, las transferencias monetarias para los adultos mayores tendrán un incremento histórico que beneficiará a más de 1,6 millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Aumento histórico del subsidio Colombia Mayor

De acuerdo con el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, en lugar de los 80.000 pesos que se entregaban anteriormente.

Además, el Gobierno nivelará el pago para los adultos mayores de 80 años, quienes ahora recibirán el mismo monto, en reemplazo de los 225.000 pesos otorgados en ciclos previos.

El proceso de entrega se extenderá hasta el 14 de noviembre, y se hará mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado a cada beneficiario.

En total, 1.683.920 personas recibirán el incentivo económico, de las cuales 1.148.877 accederán al nuevo monto actualizado.

Compromiso con la justicia social y la dignidad

Rodríguez Amaya celebró el cumplimiento de esta promesa presidencial y destacó el impacto social de la medida:

“Este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país. Con esta transferencia fortalecida, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con quienes históricamente han sido olvidados por el sistema”, afirmó el funcionario.

El ajuste del programa fue formalizado mediante la Resolución 02229 de 2025, que también establece que el valor del subsidio aumentará cada año conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando así la actualización del beneficio frente a la inflación.

Con una inversión total de 324.240 millones de pesos, el Gobierno busca avanzar en la reducción de la pobreza extrema y consolidar una política social más equitativa para los adultos mayores en Colombia.