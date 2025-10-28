CANAL RCN
Economía

Gobierno anunció aumento en uno de los subsidios más importantes del país: inicia el 30 de octubre

El Gobierno Nacional anunció un aumento en uno de los subsidios más importantes del país. A partir del 30 de octubre, los beneficiarios recibirán $230.000, según confirmó Prosperidad Social.

aumento Colombia Mayor

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
04:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional anunció un importante aumento en el monto del subsidio del programa Colombia Mayor, uno de los apoyos sociales más significativos del país.

Gobierno habría ignorado solicitud de canje para liberar a los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN
RELACIONADO

Gobierno habría ignorado solicitud de canje para liberar a los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN

Tal como lo prometió el presidente Gustavo Petro, a partir del 30 de octubre, las transferencias monetarias para los adultos mayores tendrán un incremento histórico que beneficiará a más de 1,6 millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Aumento histórico del subsidio Colombia Mayor

De acuerdo con el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, en lugar de los 80.000 pesos que se entregaban anteriormente.

Anuncian subsidios para viviendas rurales y urbanas: ¿Cuánto dinero será destinado?
RELACIONADO

Anuncian subsidios para viviendas rurales y urbanas: ¿Cuánto dinero será destinado?

Además, el Gobierno nivelará el pago para los adultos mayores de 80 años, quienes ahora recibirán el mismo monto, en reemplazo de los 225.000 pesos otorgados en ciclos previos.

El proceso de entrega se extenderá hasta el 14 de noviembre, y se hará mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado a cada beneficiario.

En total, 1.683.920 personas recibirán el incentivo económico, de las cuales 1.148.877 accederán al nuevo monto actualizado.

Compromiso con la justicia social y la dignidad

Rodríguez Amaya celebró el cumplimiento de esta promesa presidencial y destacó el impacto social de la medida:

“Este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país. Con esta transferencia fortalecida, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con quienes históricamente han sido olvidados por el sistema”, afirmó el funcionario.

El ajuste del programa fue formalizado mediante la Resolución 02229 de 2025, que también establece que el valor del subsidio aumentará cada año conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando así la actualización del beneficio frente a la inflación.

Con una inversión total de 324.240 millones de pesos, el Gobierno busca avanzar en la reducción de la pobreza extrema y consolidar una política social más equitativa para los adultos mayores en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Estudiantes y profesores tendrán 12 semanas de receso en 2026, según calendario escolar

Declaración de renta

Declaración de renta 2024: Dian reporta recaudo de $23.6 billones

Ciberseguridad

Delincuentes se están haciendo pasar por Bre-B para robar dinero y contraseñas: no abra estos mensajes

Otras Noticias

Brasil

Gobierno de Río reporta 64 muertos en megaoperativo contra el crimen organizado

La intervención generó un fuerte impacto en la vida cotidiana de más de 200.000 residentes, con escuelas cerradas.

Artistas

Morat en Coachella 2026: la banda confirma su participación en el icónico festival

La banda colombiana aseguró su puesto en el festival Coachella 2026 en Estados Unidos, marcando un importante hito en su trayectoria musical.

Armada Nacional

Capturan a 3 suboficiales activos de la Armada por nexos con las disidencias Farc

Selección Colombia Femenina sub-20

🔴 EN VIVO 🔴 Ecuador vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja