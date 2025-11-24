Nueva polémica por proyecto del Gobierno que busca cambiar cálculo que establece aumento de las rentas vitalicias

Noticias RCN conoció que el Ministerio de Hacienda se encuentra preparando un proyecto de decreto que podría transformar radicalmente el cálculo de las pensiones y rentas vitalicias que actualmente se incrementan con base en el salario mínimo.

Gobierno busca cambiar cálculo que establece aumento de las rentas vitalicias

Una medida que busca contener el creciente impacto fiscal, pero que genera preocupación entre especialistas del sector.

La propuesta gubernamental apunta específicamente a las rentas vitalicias, modalidad de pensión que no es pagada por los fondos de pensiones sino por compañías aseguradoras.

Actualmente, estas entidades asumen el compromiso de pagar estas rentas, pero existe un mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional cubre la diferencia cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación.

“¿Qué pasa? Las rentas vitalicias no las pagan los fondos de pensiones, sino que las pagan las aseguradoras. Esas aseguradoras dicen, mire, yo tomo esa renta vitalicia, no tengo ningún problema en tomarla, pagarla, pero, pues como el salario mínimo siempre crece por encima de la inflación, el que cubre esa diferencia es el gobierno nacional”, explicó Andrés Izquierdo, CEO integral de soluciones pensionales.

El costo de este subsidio ha experimentado un crecimiento exponencial. Según los datos disponibles, solo en lo corrido de 2025 el Gobierno ha desembolsado un billón de pesos para cubrir esta diferencia.

Esta cifra representa más del doble de lo que se pagaba hace apenas tres años, cuando el monto alcanzaba los 400.000 millones de pesos, evidenciando una tendencia acelerada en el gasto público destinado a este concepto.

Con la modificación de la fórmula, el ejecutivo busca reducir significativamente la cantidad de recursos que debe destinar a este rubro.

Sin embargo, la iniciativa ha encendido las alarmas entre expertos en seguridad social, quienes advierten sobre posibles consecuencias no previstas que podrían afectar gravemente el bolsillo de miles de pensionados.

La principal preocupación radica en la posible reacción de las aseguradoras ante este cambio normativo. Los especialistas temen que estas compañías, para evitar riesgos jurídicos, reputacionales o situaciones de impago de mesadas pensionales, decidan abstenerse de participar en el negocio de las rentas vitalicias.

“La preocupación es que las aseguradoras, para evitar riesgos jurídicos o de no pago de mesadas pensionales, reputacionales y demás, prefieran abstenerse de participar en el negocio de las rentas vitalicias. Y si eso pasa, entonces ¿quién cubre eso? Pues la nación. Las pensiones por la Constitución no se pueden dejar de pagar. Entonces todas estas decisiones irresponsables y populistas terminan afectando las finanzas de todos”, añadió Izquierdo.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema pensional y las obligaciones del Estado continúa abierto, mientras miles de pensionados esperan claridad sobre el futuro de sus ingresos.