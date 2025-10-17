CANAL RCN
Economía

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Estas son las afectaciones que tendrán los colombianos con deudas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
11:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional, mediante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha intensificado su ofensiva contra los contribuyentes morosos, anunciando y ejecutando enérgicas medidas de embargo sobre cuentas bancarias y bienes de ciudadanos y empresas con obligaciones tributarias pendientes.

La entidad tributaria ha reiterado que esta acción no es una medida automática, sino el resultado de un proceso legal que se activa cuando la deuda está en firme y los contribuyentes han ignorado reiteradamente los requerimientos de pago o han incumplido con acuerdos de facilidad de pago previamente suscritos.

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder
RELACIONADO

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

Según cifras de la DIAN, miles de ciudadanos están en la mira. Reportes recientes indican que la entidad ha puesto en marcha operativos masivos que afectan a miles de deudores morosos, con el objetivo de recuperar una cartera que supera los 1.2 billones de pesos solo en el inicio de estas campañas.

Acciones que tomarán contra los deudores en el país

El enfoque inicial se ha centrado en el embargo de cuentas bancarias, una medida rápida y efectiva. Se estima que miles de cuentas bancarias —tanto de ahorro como corrientes— de personas naturales y jurídicas han sido objeto de estas órdenes cautelares.

La DIAN ha subrayado que, en caso de persistir la mora, la acción se extenderá a otros bienes. El proceso de cobro coactivo faculta a la entidad a decretar embargos sobre activos como bienes inmuebles (casas, apartamentos, lotes), vehículos y otros bienes sujetos a registro, salarios (con las debidas restricciones legales) y acciones y participaciones en sociedades.

Es crucial para los ciudadanos conocer que la ley colombiana establece un límite de inembargabilidad para la protección del mínimo vital, especialmente para las personas naturales.

Ley que busca borrar reportes a morosos en Colombia está cerca de ser una realidad, ¿Qué falta?
RELACIONADO

Ley que busca borrar reportes a morosos en Colombia está cerca de ser una realidad, ¿Qué falta?

De acuerdo con el Estatuto Tributario, el límite aplica a los depósitos en la cuenta de ahorro más antigua del contribuyente. Este monto protegido es de 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMMLV). Esto significa que si el saldo de una cuenta de ahorro es inferior a ese límite, la DIAN no puede embargarla. Sin embargo, los saldos que excedan dicho tope sí son totalmente susceptibles de la medida.

Para las cuentas corrientes y las cuentas de personas jurídicas (empresas), estos límites de inembargabilidad no aplican, permitiendo a la DIAN proceder con el embargo total del saldo adeudado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Vecinos en Colombia afrontarían grave problema por ser ruidosos: esta es la dura multa

Dian

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

Finanzas personales

Ni café, ni petróleo: Este es el nuevo rey que lidera el debate de la economía colombiana

Otras Noticias

Artistas

"Se escucharon un montón de gritos": se reveló la última llamada que tuvo Baby Demoni antes de su muerte

El mejor amigo de Baby Demoni reveló qué fue lo que escuchó mientras que estaba hablado con ella. Estos son los detalles.

Atlético Nacional

Nicolás Gallo también tiene consecuencias: se suma a la sanción de Alfredo Morelos

El árbitro Nicolás Gallo también se sumó a la sanción que recayó sobre Alfredo Morelos por polémico penal sobre Boyacá Chicó.

Suecia

¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos