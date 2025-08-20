CANAL RCN
Economía

Lo que evalúa el gobierno tras reunión del Presupuesto General de la Nación por $550 billones

Se conocieron detalles de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y los ponentes del Presupuesto General de la Nación.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
05:32 p. m.
Este 20 de agosto se llevó a cabo una reunión entre los ponentes del Presupuesto General de la Nación y el Gobierno Nacional, encabezada por el presidente Gustavo Petro, donde se evaluaron las posibles rutas a abordar para el ajuste de los recursos que marcarán la dinámica económica del país.

Al término del encuentro, la senadora Angélica Lozano, aseguró que en medio de la discusión hubo un extenso discurso en el que se habló del tema energético, regalías, pero sin concretarse nada de los recursos del país.

Se refirió a que el PGN $550 billones que presentó el gobierno y que sigue en discusión: “Está inflado”.

Los incumplimientos del gobierno para el PGN

La senadora explicó que “el gobierno invita a un pacto fiscal, pero están incumpliendo sus compromisos, esos que asumió el Gobierno Nacional el 17 de junio al romper la cláusula de escape. Las cuentas no cuadran, no dan por ninguna parte”.

El presupuesto está inflado, yo le recordé al ministro que el 17 de junio, cuando presentó el marco fiscal de mediano plazo, se comprometió a recortar gasto y congelar el presupuesto del siguiente año (…) congelar el del 2025 y el IPC”.

¿Gobierno reducirá el monto del Presupuesto General de la Nación?

Asimismo, Lozano explicó que en cuanto a la posibilidad de bajar el monto del presupuesto; el gobierno no mostraría señales de disposición.

No mencionaron ni dieron señas de modificar el monto, advirtieron que recortarían concesiones viales

.

Por otro lado, el Gobierno Nacional estaría evaluando si le conviene más presentar una reforma tributaria o ley de financiamiento para el déficit presupuestal del país.

La senadora Angélica Lozano se refirió a ambos escenarios:

La diferencia es que si es financiamiento es para cubrir un hueco, si es tributaria es para agregar algo adicional. La realidad es que quieren poner impuestos por $26 billones que presentan un presupuesto inflado y le deja una bomba fiscal al siguiente gobierno.

