¿Cambiarán edad de pensión? Esto dijo el presidente Gustavo Petro

Mucho se ha hablado hasta el momento sobre la reforma pensional que propone el Gobierno de Gustavo Petro y que será presentada en marzo del año en curso ante el Congreso de la República.

La iniciativa está basada en tres pilares. El primero es un pilar solidario por medio del cual se le va a dar un subsidio de $500.000 a los adultos mayores que no lograron pensionarse. El segundo, será el contributivo y obligará a que todas las cotizaciones de los trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos vayan a Colpensiones.

Por otro lado, en el tercero, se establecerá que los trabajadores que ganen más de 4 salarios mínimos deberán dividir sus aportes y cotizar una parte en Colpensiones y un excedente en el régimen de ahorro individual.

Frente a esto, también ha surgido una versión que asegura que el Gobierno pretendería aumentar la edad establecida para que los ciudadanos logren pensionarse. Es importante aclarar que, a la fecha, los hombres en Colombia pueden pensionarse a los 62 años y las mujeres, a los 57, pero ¿esto cambiaría?

Lo que dijo el presidente Petro

Hace algunos meses, el presidente Petro aseguró, en entrevista con la Revista Semana, que su Gobierno no estaba considerando aumentar la edad de pensión.

El mandatario aseguró que “no, ese no es el problema de momento. Lo malo es la estructura que tenemos. El sistema de financiación está dejando a 3 millones de personas adultas mayores, sin nada, en la calle. El objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces, aquí no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión”.

Sin embargo, tiempo después de sus declaraciones, la Fiap, Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, recomendó al jefe de Estado, aumentar la edad para evitar que el sistema se vea afectado.

Por el momento, las hipótesis aún no han sido confirmadas y se deberá esperar que el Gobierno aclare si esta medida será incluida en la reforma.