Hot Sale en Colombia: estas son las marcas que tendrán descuentos de hasta el 80%

El comercio electrónico en Colombia se prepara para vivir uno de sus momentos esperados: el Hot Sale 2025, cuya segunda edición del año se llevará a cabo desde este jueves 16 al lunes 20 de octubre.

Organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), este megaevento de compras online promete revolucionar los hábitos de consumo con ofertas que, en diversas categorías, escalarán hasta un impresionante 80% de descuento.

La gran expectativa se centra en la confirmación de la participación de un robusto listado de marcas y plataformas líderes, tanto nacionales como internacionales, que han diseñado estrategias comerciales agresivas para estos cinco días.

La variedad de sectores cubiertos asegura que prácticamente ningún interés de compra quede por fuera, abarcando desde la alta tecnología y el hogar hasta la moda, el turismo y el consumo cotidiano.

Marcas que estarán en el HotSale en Colombia

Entre las plataformas de retail y marketplaces que se consolidan como pilares del Hot Sale, se destacan gigantes como falabella.com y Mercado Libre, que han anunciado descuentos exclusivos en categorías de alta demanda como tecnología, electrohogar, moda y artículos para niños.

En el sector de la electrónica y los dispositivos, marcas de renombre como Lenovo han confirmado su presencia, ofreciendo promociones especiales en portátiles ultraligeras, workstations y accesorios de última generación, respondiendo a la necesidad de los colombianos de actualizar sus equipos con tecnología avanzada.

El rubro de la moda y los accesorios es otro de los grandes protagonistas. Tiendas especializadas en e-commerce de moda como Dafiti han anticipado la inclusión de un vasto catálogo de marcas de lujo y masivas con precios rebajados.

Se espera ver ofertas destacadas en firmas internacionales como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Adidas, PUMA y Nike, junto a reconocidas marcas locales como Totto y Vélez. Las promociones de moda no se limitan a prendas de vestir, sino que se extienden a calzado y accesorios como bolsos, relojes y gafas de sol, con la promesa de descuentos significativos que buscan incentivar la renovación de guardarropas.

El sector turismo no se queda atrás. Plataformas como Despegar han preparado paquetes, vuelos, hospedaje y actividades con descuentos importantes, señalando que estos productos continúan siendo unos de los más fuertes en el evento al permitir ahorros considerables al integrar diferentes servicios.