CANAL RCN
Economía

Hot Sale en Colombia: estas son las marcas que tendrán descuentos de hasta el 80%

Son cientos de marcas que tendrán descuentos en productos de hogar, tecnología y demás.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El comercio electrónico en Colombia se prepara para vivir uno de sus momentos esperados: el Hot Sale 2025, cuya segunda edición del año se llevará a cabo desde este jueves 16 al lunes 20 de octubre.

Organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), este megaevento de compras online promete revolucionar los hábitos de consumo con ofertas que, en diversas categorías, escalarán hasta un impresionante 80% de descuento.

Hot Sale Colombia 2025: descuentos de hasta el 80% en millones de productos: fechas
RELACIONADO

Hot Sale Colombia 2025: descuentos de hasta el 80% en millones de productos: fechas

La gran expectativa se centra en la confirmación de la participación de un robusto listado de marcas y plataformas líderes, tanto nacionales como internacionales, que han diseñado estrategias comerciales agresivas para estos cinco días.

La variedad de sectores cubiertos asegura que prácticamente ningún interés de compra quede por fuera, abarcando desde la alta tecnología y el hogar hasta la moda, el turismo y el consumo cotidiano.

Marcas que estarán en el HotSale en Colombia

Entre las plataformas de retail y marketplaces que se consolidan como pilares del Hot Sale, se destacan gigantes como falabella.com y Mercado Libre, que han anunciado descuentos exclusivos en categorías de alta demanda como tecnología, electrohogar, moda y artículos para niños.

En el sector de la electrónica y los dispositivos, marcas de renombre como Lenovo han confirmado su presencia, ofreciendo promociones especiales en portátiles ultraligeras, workstations y accesorios de última generación, respondiendo a la necesidad de los colombianos de actualizar sus equipos con tecnología avanzada.

Ofrecen hasta el 100% de descuento en comparendos a conductores en Colombia: estos son los otros beneficios
RELACIONADO

Ofrecen hasta el 100% de descuento en comparendos a conductores en Colombia: estos son los otros beneficios

El rubro de la moda y los accesorios es otro de los grandes protagonistas. Tiendas especializadas en e-commerce de moda como Dafiti han anticipado la inclusión de un vasto catálogo de marcas de lujo y masivas con precios rebajados.

Se espera ver ofertas destacadas en firmas internacionales como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Adidas, PUMA y Nike, junto a reconocidas marcas locales como Totto y Vélez. Las promociones de moda no se limitan a prendas de vestir, sino que se extienden a calzado y accesorios como bolsos, relojes y gafas de sol, con la promesa de descuentos significativos que buscan incentivar la renovación de guardarropas.

El sector turismo no se queda atrás. Plataformas como Despegar han preparado paquetes, vuelos, hospedaje y actividades con descuentos importantes, señalando que estos productos continúan siendo unos de los más fuertes en el evento al permitir ahorros considerables al integrar diferentes servicios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia abre inscripciones a fondo que cubre el 100 % en educación para jóvenes

Finanzas personales

Ponen 'tatequieto' a arrendadores por cobro de tres trámites a inquilinos; ya no podrán hacerlo

Dólar

¡Giro radical en el precio del dólar en Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Otras Noticias

Portugal

Turista estadounidense murió tras ser víctima de un ataque en Portugal: Esto se sabe

Las autoridades informaron que tres sospechosos están involucrados en la agresión y que huyeron del lugar a bordo de un vehículo, el cual aún no ha sido localizado.

Defensoría del Pueblo

Ya había conocimiento del plan para atentar contra el contralor, Paloma Valencia y Catherine Juvinao: ¿qué se sabía?

La Defensoría exigió al Estado garantizar la seguridad de estas personalidades y esclarecer los hechos con urgencia.

Selección Colombia

¿Quién fue el mejor? Los flojos números de Colombia frente a Canadá

Aida Victoria Merlano

¡A corazón abierto! Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, respondió con claridad si volvería con la influencer

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios