Hot Sale Colombia 2025: descuentos de hasta el 80% en millones de productos: fechas

La temporada de grandes ahorros online está de vuelta. El Hot Sale en Colombia se prepara para elevar el comercio electrónico nacional con una oleada de ofertas que prometen alcanzar hasta el 80% en un amplio espectro de productos y servicios.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) lidera este evento anual que busca consolidarse como la cita más importante para los compradores digitales del país.

¿Cuándo se vivirá el Hot Sale en Colombia en 2025?

El gran festival de descuentos se llevará a cabo del 16 al 20 de octubre de 2025, brindando cinco días ininterrumpidos para que más de 9 millones de consumidores online exploren oportunidades de compra en categorías clave.

Esta oportunidad está disponible para adquirir artículos esenciales, tecnología de punta, o planificar las próximas vacaciones con precios inigualables.

Novedades y categorías destacadas en el Hot Sale 2025

Esta edición no solo trae consigo los esperados descuentos en moda, tecnología y turismo, sino que presenta una importante adición a su portafolio.

Por primera vez, se integra Mercaweek, una sección dedicada exclusivamente a las compras de supermercado, productos de uso diario y artículos básicos para el hogar.

Esta inclusión subraya la tendencia del consumidor a priorizar la eficiencia en el gasto y la comodidad de la compra a través de plataformas digitales, llevando la conveniencia de los precios bajos directamente a la canasta familiar.

La presidenta ejecutiva de la CCCE, María Fernanda Quiñones, destacó el esfuerzo de coordinación con las marcas para asegurar que los consumidores colombianos encuentren ofertas realmente competitivas.

“El evento es el resultado de una estrategia planificada para que tanto empresas consolidadas como emprendimientos emergentes puedan participar en condiciones equitativas, facilitando el acceso a bienes esenciales a precios más convenientes”, afirmó Quiñones.

Con una expectativa de contar con más de 5 millones de productos en promoción, el Hot Sale en Colombia no solo beneficia al consumidor. El evento está diseñado para inyectar vitalidad al eCommerce del país, reforzando su posición como uno de los mercados digitales más competitivos de Latinoamérica.

Las marcas que participarán en estos descuentos se encuentran en este enlace.