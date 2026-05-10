“Hasta las últimas consecuencias”: Francisco Barbosa denunciará presuntas interceptaciones cuando aún era fiscal

En diálogo con ‘A lo que venimos’ de Noticias RCN, Francisco Barbosa advirtió que el lunes, 5 de octubre, denunciará ante la Fiscalía presuntas interceptaciones de las que habría sido víctima, cuando se encontraba a la cabeza de la entidad.

Tras las revelaciones realizadas por Revista Semana, Barbosa recordó que “se ha dicho que participaron funcionarios de la dirección de inteligencia, de la Dian, de la Uiaf” e insistió en que “es importante que se determine quién la ordenó, quién ejecutó y quién recibió los resultados”.

Con preocupación se pregunta qué pueden esperar los ciudadanos del antiguo Gobierno si él, siendo aforado, se habría enfrentado a las llamadas “chuzadas”.

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Exfiscal Barbosa denuncia que trataron de enlodar a funcionarios de su círculo cercano en la Fiscalía:

El exfiscal sugiere que con las supuestas interceptaciones, habrían tratado de indagar cuáles eran sus movimientos: “El año pasado, el señor Jorge Lemus, exdirector de la DNI, salió del cargo luego de que revelaciones periodísticas mostraran que hubo misiones de trabajo para el caso de ‘Papa Pitufo’. Se fueron a España para decirle que colaborara con la justicia que no era otra cosa que enlodar a funcionarios de mi administración, como la vicefiscal Martha Mancera”.

Además, advirtió que “era evidente que”, bajo su administración se adelantaban “investigaciones en la Fiscalía sobre el entorno del entonces presidente de la República, funcionarios que tenían que ver con su entorno. La Fiscalía investigó y acusó a su hijo”.

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Barbosa hizo un llamado al presidente De la Espriella a buscar a fondo en las auditorías que realiza su Gobierno:

El exfiscal Barbosa, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y sus funcionarios para que ahonden “hasta las últimas consecuencias en todas sus auditorías. Estas personas van a tener que responder y van a tener que decirnos a quién le entregaban esa información. Evidentemente, el destinatario era el mismo Gobierno Nacional”.

Con la denuncia, dijo estar buscando “justicia” e insiste: “No hay derecho que hayan hecho eso contra mí, contra mi entorno, contra mi familia. Es dramático (…) y básicamente una infracción al código penal colombiano y hay que ir hasta las últimas consecuencias”.