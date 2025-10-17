IA revela los tres errores que nunca se debe cometer con la tarjeta de crédito
El uso de una tarjeta de crédito exige responsabilidad y control. La IA identificó los errores más frecuentes que pueden afectar las finanzas.
Noticias RCN
09:12 p. m.
Las tarjetas de crédito pueden ser una excelente herramienta financiera para realizar compras, generar historial crediticio y acceder a beneficios. Sin embargo, un mal uso puede afectar seriamente la vida financiera y el puntaje crediticio de una persona.
¿Qué dice la IA sobre las tarjetas de crédito?
Según la Inteligencia Artificial, muchas personas utilizan este medio de pago por dos razones principales: la necesidad de liquidez inmediata o el interés en construir una vida crediticia.
Aun así, es importante entender que tener una tarjeta de crédito implica responsabilidad y control financiero. Antes de adquirir una, se deben considerar varios factores, como la capacidad de pago, los intereses, las fechas de corte y los límites de gasto.
Errores que no se deben cometer con la tarjeta de crédito, según la IA
- No pagar el total de la deuda cada mes: Uno de los errores más comunes es pagar solo el monto mínimo o una parte de la deuda. Esto genera intereses acumulados y puede convertir una compra simple en una deuda difícil de manejar. Lo ideal es pagar el total del saldo a fin de mes para evitar intereses.
- Usar la tarjeta para gastos que no se pueden cubrir: Las tarjetas de crédito no deben verse como dinero extra.
- Gastar más de lo que realmente se puede pagar puede ocasionar un sobreendeudamiento: Es fundamental planificar los gastos y utilizar la tarjeta solo para compras que se puedan cubrir posteriormente.
- Maximizar el límite de crédito: Utilizar todo el cupo disponible afecta negativamente el puntaje crediticio y demuestra una falta de control financiero. Los expertos recomiendan no usar más del 30% del límite de crédito, ya que mantener un uso moderado muestra responsabilidad ante las entidades financieras.
- No conocer las fechas de corte y pago: Muchos usuarios no prestan atención a estas fechas, lo que puede generar intereses por mora o cargos adicionales. Es importante llevar un registro de los movimientos y programar recordatorios para evitar retrasos.