Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha certificado una nueva tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario que regirá durante el mes de octubre de 2025. El nuevo tope máximo de interés que los bancos y entidades financieras podrán cobrar se fijó en 24,36% efectivo anual (E.A.), lo que representa una baja de 65 puntos básicos (0,65 puntos porcentuales) frente al 25,01% que estuvo vigente en septiembre.

Esta nueva disminución en el límite de los intereses que puede cobrar el sector financiero llega como un respiro para millones de colombianos, especialmente aquellos que utilizan activamente tarjetas de crédito y otras formas de préstamos de consumo.

La tasa de usura, al ser el umbral máximo legal, impacta directamente el costo de endeudamiento para los hogares y las microempresas, sugiriendo un panorama más favorable para el consumo y la inversión en el último trimestre del año.

Tendencia de la tasa de usura durante el 2025

El comportamiento de la tasa de usura en el sector de consumo ha mostrado una tendencia general a la baja a lo largo de 2025, aunque con fluctuaciones mensuales. Este descenso se relaciona directamente con la evolución del Interés Bancario Corriente (IBC), el cual se certificó en 16,24% E.A. para el mismo periodo. La tasa de usura se calcula, por ley, multiplicando por 1,5 el IBC para la respectiva modalidad de crédito.

Aunque el foco de atención recae a menudo en el crédito de consumo, la Superintendencia Financiera también certificó ajustes significativos en las tasas para las modalidades de crédito productivo, cruciales para la financiación de las empresas.

Para octubre de 2025, algunas modalidades de crédito productivo experimentaron un alza en sus topes, lo que indica una dinámica diferente en el riesgo y la oferta de préstamos en estos nichos del mercado. Los nuevos límites certificados para el sector productivo quedaron así:

Crédito productivo de mayor monto: 40,58% E.A.

Crédito productivo rural: 25,85% E.A.

Crédito productivo urbano: 56,10% E.A.

Crédito popular productivo rural: 74,1% E.A.

Crédito popular productivo urbano: 89,4% E.A.

Este aumento en ciertas categorías productivas, especialmente para los créditos de menor tamaño o en zonas rurales y urbanas menos atendidas por la banca tradicional, subraya el mayor riesgo que las entidades financieras perciben en estos segmentos, o la necesidad de cubrir costos operativos más altos.

No obstante, la reducción en el crédito de consumo sigue siendo la noticia más alentadora para el grueso de los usuarios del sistema.