CANAL RCN
Economía

Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

La Superfinanciera dio a conocer la tasa máxima que pueden cobrarle por compras con el plástico.

Compras tarjeta de crédito
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha certificado una nueva tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario que regirá durante el mes de octubre de 2025. El nuevo tope máximo de interés que los bancos y entidades financieras podrán cobrar se fijó en 24,36% efectivo anual (E.A.), lo que representa una baja de 65 puntos básicos (0,65 puntos porcentuales) frente al 25,01% que estuvo vigente en septiembre.

Esta nueva disminución en el límite de los intereses que puede cobrar el sector financiero llega como un respiro para millones de colombianos, especialmente aquellos que utilizan activamente tarjetas de crédito y otras formas de préstamos de consumo.

Alerta para morosos en Colombia: Nueva ley en Colombia agiliza los embargos a partir de 2026
RELACIONADO

Alerta para morosos en Colombia: Nueva ley en Colombia agiliza los embargos a partir de 2026

La tasa de usura, al ser el umbral máximo legal, impacta directamente el costo de endeudamiento para los hogares y las microempresas, sugiriendo un panorama más favorable para el consumo y la inversión en el último trimestre del año.

Tendencia de la tasa de usura durante el 2025

El comportamiento de la tasa de usura en el sector de consumo ha mostrado una tendencia general a la baja a lo largo de 2025, aunque con fluctuaciones mensuales. Este descenso se relaciona directamente con la evolución del Interés Bancario Corriente (IBC), el cual se certificó en 16,24% E.A. para el mismo periodo. La tasa de usura se calcula, por ley, multiplicando por 1,5 el IBC para la respectiva modalidad de crédito.

Aunque el foco de atención recae a menudo en el crédito de consumo, la Superintendencia Financiera también certificó ajustes significativos en las tasas para las modalidades de crédito productivo, cruciales para la financiación de las empresas.

Banco de la República anunció que mantendrá la tasa de interés en 9,25%
RELACIONADO

Banco de la República anunció que mantendrá la tasa de interés en 9,25%

Para octubre de 2025, algunas modalidades de crédito productivo experimentaron un alza en sus topes, lo que indica una dinámica diferente en el riesgo y la oferta de préstamos en estos nichos del mercado. Los nuevos límites certificados para el sector productivo quedaron así:

  • Crédito productivo de mayor monto: 40,58% E.A.
  • Crédito productivo rural: 25,85% E.A.
  • Crédito productivo urbano: 56,10% E.A.
  • Crédito popular productivo rural: 74,1% E.A.
  • Crédito popular productivo urbano: 89,4% E.A.

Este aumento en ciertas categorías productivas, especialmente para los créditos de menor tamaño o en zonas rurales y urbanas menos atendidas por la banca tradicional, subraya el mayor riesgo que las entidades financieras perciben en estos segmentos, o la necesidad de cubrir costos operativos más altos.

No obstante, la reducción en el crédito de consumo sigue siendo la noticia más alentadora para el grueso de los usuarios del sistema.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Inesperado y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 1 de octubre de 2025: así se cotiza

Finanzas personales

Alerta por preocupante cifra de ciudadanos que se han declarado en quiebra en Colombia: estos son los datos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 30 de septiembre: número ganador del último sorteo

Otras Noticias

FC Barcelona

Barcelona vs. PSG: ¿dónde y a qué hora ver este miércoles la Champions League?

Barcelona y PSG se enfrentan en el mejor partido de la jornada de Champions. Prográmese para ver el encuentro.

Bogotá

Así era el modelo de estafa que le generó millonarias pérdidas a más de 200 personas con falsas compras de carros

Siete personas estaban detrás de las estafas, las cuales se presentaron en un lapso de cinco años.

La casa de los famosos

Valentino Lázaro arremete contra Altafulla y revela detalles de la ruptura con Karina: “Deja de hacerte la víctima”

Artistas

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?

Adultos mayores

Hogares inteligentes: aliados en el bienestar y la autonomía de los adultos mayores