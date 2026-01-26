CANAL RCN
Economía

Icetex habilita la condonación del 25% del capital de la deuda para 2026: requisitos y condiciones

La política de condonación parcial por compensación social estará vigente a partir de 2026 y aplicará a beneficiarios que cumplan criterios específicos definidos por el ICETEX.

Icetex
FOTO: Icetex | Freepik

Noticias RCN

enero 26 de 2026
02:00 p. m.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) cuenta con una política institucional de condonación parcial de capital, cuya aplicación está habilitada a partir de 2026 para beneficiarios de créditos educativos de recursos propios que cumplan condiciones específicas.

Esta medida hace parte de los mecanismos definidos por la entidad para reconocer el compromiso social de ciertos deudores.

Condonación parcial del 25% del capital: alcance oficial

La Condonación Parcial de Capital por Compensación Social es una política aprobada por la junta directiva del Icetex que permite condonar hasta el 25% del saldo de capital adeudado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y exista disponibilidad de recursos para su aplicación.

El beneficio está dirigido exclusivamente a beneficiarios con crédito educativo de pregrado país, otorgado con recursos propios del Icetex, destino matrícula, que se encuentren en etapa de amortización.

La política reconoce a quienes, a través de su labor social, contribuyen al bienestar de la sociedad colombiana en ámbitos como equidad, inclusión social, educación, salud, empleo sostenible y desarrollo sostenible en general.

Requisitos oficiales y entidades certificadoras

Para que la condonación parcial pueda aplicarse, los beneficiarios deben estar registrados en las bases de datos definidas por el Icetex y contar con certificación directa de su labor de impacto social emitida por entidades oficiales. Dicha labor debe haberse desarrollado desde 2022, conforme a lo establecido en la Ley 2294 de 2023.

Adicionalmente, el beneficiario debe tener el crédito al día o ponerse al día en caso de mora, contar con un saldo de capital igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y no haber recibido previamente condonaciones parciales de capital por compensación social u otros conceptos.

Las entidades facultadas para certificar incluyen el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Deporte, según el perfil del beneficiario.

Google News Síguenos en Google News

