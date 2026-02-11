CANAL RCN
Economía

¿Soltería como estrategia de ahorro?: cifras revelan que San Valentín ya no solo es para parejas

El 14 de febrero se ha convertido en un día especial para celebrar el amor propio por medio de planes individuales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El día de San Valentín se ha convertido en una de las festividades internacionales más apetecidas por los comerciantes ya que, con el paso de los años, se ha ido transformando la tendencia de consumo durante estos días de celebración.

Pese a que históricamente se conoce como “el día de los enamorados”, hoy las tendencias apuntan a que las personas deciden invertir en gustos personales.

Beneficiarios que pueden reclamar la pensión de un fallecido en Colombia: esto dice la ley
RELACIONADO

Beneficiarios que pueden reclamar la pensión de un fallecido en Colombia: esto dice la ley

Evolución del consumo en San Valentín

No cabe duda de que el concepto de esta celebración ha cambiado especialmente en varias generaciones como los Millenials y la Generación Z, pues estos han ido transformando su definición de amor y relaciones afectivas.

Según proyecciones recientes del DANE, dos de cada diez hogares en el país son unipersonales, una tendencia que sigue en aumento y que responde a estilos de vida más independientes, urbanos y flexibles.

Este fenómeno es particularmente visible entre jóvenes adultos, quienes priorizan la autonomía, el bienestar emocional y la toma de decisiones alineadas con sus propios tiempos y expectativas.

Es por esto que la soltería ha logrado construirse como una de las banderas más fuertes dentro de las sociedades actuales ya que hoy en día se prioriza más el amor personal, el cuidado propio y el control consciente de diferentes factores como los emocionales y económicos.

Un sondeo, hecho por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio, para el 2024, el 56% de los colombianos afirmaron que redujeron sus gastos al encontrarse solteros lo que deja en evidencia que, durante esta etapa, existe una relación más estratégica con el consumo y el ahorro.

¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones
RELACIONADO

¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones

Propuestas creativas para celebrar San Valentín solo

San Valentín ha logrado transformarse en una celebración que hoy se puede festejar en línea. Distintas plataformas como Didi Food se han sumado a este día al ofrecer descuentos de hasta el 40% por medio de su aplicación.

De acuerdo con información de esta plataforma, el 14 de febrero registra un aumento del +101% en órdenes realizadas en comparación con otros días del año.

Esto deja ver que las personas han transformando el concepto de dicha celebración al priorizar su ahorro por medio de prácticas que, si bien permiten disfrutar el amor de pareja y el familiar, también incentiva a conmemorar el amor propio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Beneficiarios que pueden reclamar la pensión de un fallecido en Colombia: esto dice la ley

Elecciones en Colombia

¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones

Educación

Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Unidad Nacional de Protección: entre denuncias sin sustento y presión política

Las últimas advertencias relacionadas con la seguridad del presidente Petro no provienen de informes oficiales, sino de panfletos y documentos anónimos.

Yeison Jiménez

Primera publicación de la esposa de Yeison Jiménez a un mes del accidente: "Tu hijo ya dijo papá"

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado 10 enero, conmovió con sus palabras en redes sociales.

Millonarios

Con gol de Falcao, Millonarios volvió a ganar: vea la anotación del 'tigre'

Alimentos

¿Beber agua durante o después de la comida?: expertos revelan lo mejor para la digestión

Canadá

Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos