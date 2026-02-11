Denuncias sobre amenazas al presidente Petro estarían basadas en anónimos y panfletos

El Termómetro Político de Noticias RCN abrió la semana con interrogantes sobre el origen de las denuncias de seguridad del presidente Gustavo Petro.

Aunque el mandatario tiene bajo su mando a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía y el Ejército —instituciones con amplios aparatos de investigación—, las últimas advertencias no provienen de informes oficiales, sino de panfletos y documentos anónimos.

Denuncias sin sustento en inteligencia oficial

Uno de ellos, el supuesto plan para sabotear su reunión con Donald Trump mediante el uso de alucinógenos en su vehículo, habría surgido de un anónimo recibido en el DNI, sin confirmación de hechos.

Otro caso, la presunta relación entre Germán Rincón, esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, y el candidato presidencial de la Espía, también se originó en un documento sin verificación. Fuentes cercanas aseguran que Rincón y el candidato ni siquiera se conocen personalmente y que, en realidad, fueron contraparte en un proceso penal en el que la Espía no asistió a las audiencias.

Respecto al supuesto atentado contra un helicóptero presidencial, consultas realizadas a las Fuerzas Militares y a la Policía no arrojaron información concreta.

Movimientos en campaña y efectos del invierno

En el terreno electoral, la campaña suma un nuevo nombre: Miguel Uribe Londoño, quien vuelve a lanzarse como candidato del Partido Demócrata. Lo hace sin respaldo del uribismo ni congresistas, pero acompañado de su familia y de su nuera, María Claudia Tarazona.

Entre las bajas de este relanzamiento figura el polémico asesor venezolano Lester Toledo, mencionado en la carta de renuncia al Centro Democrático de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie.

La Registraduría Nacional activó un plan de emergencia para atender a los damnificados por el invierno. La entidad trasladará mesas de votación y adelantará un proceso masivo de expedición de cédulas para quienes perdieron sus documentos en medio de la emergencia.