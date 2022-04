Primer bajón significativo en el precio del dólar en Colombia

La divisa estadounidense tuvo importantes variaciones en su cotización, en la mañana de este lunes abrió la jornada con un valor de 3.740 pesos y se ubicó después en 3.690 pesos, cifra no registrada desde junio de 2021, una de las bajas más importantes de este año. La tasa de cambio del dólar acordada para el día de hoy se redujo un 0.27% en la compra y se estableció en 3.760 pesos, y la venta estará disponible a 3.815 pesos colombianos.

Por su parte el euro negoció su apertura en 4.165.53 pesos colombianos, con una baja de 1.66% en comparación al cierre de la jornada de ayer.

Petróleo

El crudo sigue en aumento, tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania el mercado superó los 100 dólares por barril y no ha logrado descender de ese margen. En esta ocasión el barril de WTI subió un 3.83% y opera en 103.03 US dólares y en Brent alcanzó los 107.88 US dólares.

Sin embargo, ante la preocupación mundial por el petróleo, el Presidente de Estados Unidos anunció la liberación de reservas de hasta un millón de barriles diarios, durante un periodo de seis meses, lo que se espera alivie el alza en el mercado y se mantenga operando estable.

Inflación en Colombia

El próximo martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregará el reporte de índice de Precios al Consumidor, con una curva ascendente representada en los últimos meses, en febrero la inflación alcanzó un 1.63% para un registro de 8.01% anual, y un aumento tan solo en alimentos de un 23%. Esto como consecuencia a factores de oferta y demanda nacionales, y la crisis internacional que ha llevado al crecimiento del valor de los cereales al país.

