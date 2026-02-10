Industria de uñas en Colombia acelera innovación tras nuevos estándares internacionales

En medio de los cambios regulatorios que han sacudido a la industria global de cosméticos, Organic Nails, líder del mercado profesional de uñas en Colombia, anunció que está acelerando la incorporación de nuevas tecnologías en su portafolio para responder a los nuevos estándares internacionales de seguridad y desempeño.

La compañía explicó que los recientes ajustes normativos prohíben el uso y la comercialización de esmaltes y geles semipermanentes que contengan óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (DMTA), sustancias que no forman parte de sus fórmulas actuales. Según Organic Nails, este cambio ha generado confusión en el mercado, ya que no se trata de una prohibición al esmaltado semipermanente como práctica, sino de una restricción específica a ciertos componentes.

“Lo que existe es una revisión y restricción de sustancias puntuales. Nuestro portafolio sigue alineado con los requerimientos de seguridad que hoy exige el mercado internacional”, señaló la compañía, que tiene operación en Colombia desde 2013 y origen mexicano.

En este contexto, Organic Nails confirmó que ya trabaja en la implementación de tecnologías alineadas con estándares internacionales, enfocadas en mejorar el desempeño de los productos sin comprometer la seguridad del usuario ni la efectividad para los profesionales del sector.

Liderazgo en el mercado profesional colombiano

Organic Nails se ha consolidado como un actor dominante en el segmento de manicure profesional en Colombia, con una participación cercana al 60% del mercado y ventas promedio de USD 1 millón mensuales, según cifras entregadas por la propia empresa. La marca tiene presencia en 18 países y en Colombia opera a través de una red de 104 puntos de distribución, lo que le permite una cobertura amplia en las principales regiones del país.

“Colombia es uno de nuestros mercados estratégicos en la región. Hemos logrado consolidar un liderazgo en el segmento profesional gracias a una red sólida de distribución, soporte técnico y una propuesta de valor enfocada en calidad comprobable”, afirmó Nathaly Guerrero, directora Técnica de Organic Nails Colombia.

El portafolio de la compañía incluye geles semipermanentes, sistema de acrílico, tecnologías de construcción avanzada como TechGel y el sistema Press On, dentro de una estrategia que combina innovación de producto y formación profesional. La operación genera cerca de 60 empleos directos a través de su importadora y más de 500 empleos indirectos vinculados a su red de distribuidores.

Formación, tecnología y el reto de la desinformación en 2026

Además del componente tecnológico, Organic Nails anunció que seguirá fortaleciendo su pilar educativo con capacitaciones gratuitas a nivel nacional para profesionales y emprendedores, una estrategia que busca elevar el estándar del sector y contrarrestar la desinformación que ha acompañado los cambios normativos.

De cara a 2026, la empresa aseguró que uno de sus principales retos será consolidar una comunicación clara y basada en evidencia sobre cumplimiento, calidad y seguridad del producto, al tiempo que refuerza su agenda de impacto social, que incluye programas de formación con mujeres privadas de la libertad en Medellín.

“Estamos viviendo una nueva etapa en la industria de uñas: la innovación ya no se trata solo de color o tendencia, sino de tecnología aplicada al desempeño. En Organic Nails estamos elevando la categoría con soluciones que mejoran adherencia, durabilidad y experiencia de aplicación para el profesional”, concluyó Guerrero.

A cinco años, la compañía proyecta profundizar su inversión en innovación, ampliar su alcance educativo y crecer de manera sostenible bajo normas internacionales.