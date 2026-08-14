Infivalle plantea al Gobierno Nacional habilitar créditos exprés para las regiones devastadas por el terremoto

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) radicó una propuesta formal ante el Ministerio de Hacienda para crear un mecanismo transitorio que permita a las entidades territoriales afectadas por el terremoto del 10 de agosto acceder a créditos exprés de liquidez.

La medida busca atender la emergencia declarada mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026.

Dichos recursos estarían destinados exclusivamente a atender insuficiencias temporales de caja relacionadas con gastos de funcionamiento asociados a la atención de la emergencia, inversiones en acciones de respuesta, continuidad y pago de servicios públicos, rehabilitación de territorios afectados y acciones de recuperación para mitigar la emergencia.

¿Qué son los créditos exprés que solicita Infivalle al Gobierno Nacional?

La iniciativa plantea habilitar créditos de tesorería para departamentos, distritos, municipios y sus entidades descentralizadas golpeadas por el desastre, con un plazo de pago que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según Infivalle, la magnitud de la tragedia y las presiones sobre el funcionamiento institucional exigen una respuesta financiera rápida.

"Debido a que departamentos y municipios se encuentran en el tramo final de la vigencia fiscal, los instrumentos ordinarios de crédito resultan insuficientes para cubrir las necesidades urgentes de los territorios, lo que dificultaría aún más la reconstrucción de las ciudades y de las decenas de municipios afectados por el terremoto", explicó Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de Infivalle.

Lo que buscan los créditos exprés para Valle del Cauca

Con base en ese precedente, el Valle del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la tragedia, pidió al Ministerio evaluar la expedición de una disposición normativa transitoria que flexibilice, durante la vigencia fiscal 2026, la contratación de créditos por parte de las entidades territoriales comprendidas en el ámbito de la medida.