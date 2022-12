Aplicaciones financieras para cuidar el bolsillo de la inflación

La inflación, el desempleo, el fantasma de una recesión, la subida en las tasas de interés, el precio del dólar y otras variables económicas que caracterizan los años presentes amenazan el bolsillo de todos los colombianos. Según proyecciones, el 2023 no será nada fácil en materia económica y expertos aseguran que la inflación hará que los gastos de los hogares se incrementen en un 13% o 15%. ¿Cómo hacer frete a esta situación?

Camilo Quiñones, presidente de Resuelve Tu Deuda, señala que planificar los gastos es fundamental a la hora de hacer frente a una difícil situación económica. “El ahorro es clave, es decir, no gastar de más. Tener controladas las tarjetas de crédito, teniendo solo una para mantener descuentos, millas y demás, pero pagarla a una sola cuota y empezar con ese producto financiero el presupuesto del año”.

Por su parte, Santiago Aldana, la cabeza de la aplicación Soy Yo, que permite gestionar los datos personales, recomienda no endeudarse más allá de la capacidad adquisitiva. "Es malo endeudarse cuando uno no tiene capacidad y no sabe que le viene, ahora si puede hacerlo para algo que necesita y maneja bien sus finanzas, fabuloso".

Recomendaciones para cuidar su bolsillo

Otra de las recomendaciones de expertos es: crear un presupuesto familiar, hacer un recorte con esos gastos que no son necesarios, cuidar las compras hormiga, buscar ingresos extra, sustituir el consumo de algunos productos de la canasta familiar y cuidar el gasto en servicios públicos.

Aplicaciones financieras de gran utilidad para hacer frente a la crisis económica

Soy Yo y Resuelve Tu Deuda son dos aplicaciones que se unieron para ayudar a los ciudadanos, verificar su identidad, crear un plan para mejorar sus puntajes de riesgo y brindar asesorías financieras.