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Inflación en el mes de marzo alcanzó cifra que no se veía desde 2024: en esto quedó

El Dane reveló la cifra que se registró en el tercer mes del año en curso.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 10 de 2026
11:16 a. m.
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de marzo cerró con una variación anual del 5,56%.

La cifra no solo superó las expectativas de los analistas de mercado, sino que marca un punto de inflexión en la tendencia descendente que traía el país, alcanzando un nivel de carestía que no se registraba desde septiembre de 2024.

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De acuerdo con el informe técnico presentado por la directora del DANE, Piedad Urdinola, la variación mensual de marzo fue del 0,78%, lo que llevó la inflación del primer trimestre del año (enero-marzo) a un acumulado del 3,07%.

Este repunte interrumpe la racha de moderación que el Gobierno y el Banco de la República esperaban consolidar durante el presente año.

¿Cuáles fueron los puntos principales de la subida?

El comportamiento de los precios durante el tercer mes del año estuvo impulsado principalmente por dos sectores clave. En primer lugar, la división de Educación registró el mayor incremento en lo corrido del año, con una variación del 5,82%, producto de los ajustes estacionales en matrículas de educación superior y básica que suelen concretarse en este periodo.

Por otro lado, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a presionar el bolsillo de los hogares con un aumento del 1,27% solo en marzo.

Según el reporte, productos básicos como el tomate (13,58%) y las frutas frescas (8,66%) lideraron las alzas, atribuidas en parte a la intensidad de la temporada de lluvias que ha afectado la logística y las cosechas en varias zonas productoras del país.

Para entender la magnitud del dato, es necesario retroceder hasta finales de 2024. En septiembre de ese año, Colombia aún lidiaba con los rezagos de la crisis inflacionaria global, y desde entonces, la cifra se había mantenido en una senda de corrección. El retorno al 5,56% actual representa un incremento de 0,47 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025, cuando la inflación se situaba en el 5,09%.

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