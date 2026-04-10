Luto: se confirmó la muerte de reconocida leyenda musical

El hip-hop está de luto porque falleció uno de los artistas más importantes e influyentes.

Lance Taylor, conocido en la industria musical como Afrika Bambaataa, murió a sus 68 años, en Pensilvania, Estados Unidos.

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La muerte de Afrika Bambaataa ocurrió el 9 de abril de 2026, a causa de un cáncer de próstata.

Este DJ estadounidense era oriundo de Nueva York, Estados Unidos, y es considerado como la persona determinante para el desarrollo de la cultura hip-hop de los 80.

Y es que, a partir de sus creaciones musicales, consiguió que el hip-hop dejara de escucharse únicamente en los barrios y se convirtiera en una tendencia global.

Este fue el comunicado que se emitió tras la muerte de Afrika Bambaataa, la leyenda del hip-hop

Mediante un comunicado oficial, el mánager de Afrika Bambaataa informó lo sucedido y exaltó su legado.

"Desde el fondo de mi corazón, como alguien que caminó junto a esta leyenda, quiero tomar un momento para honrar a nuestro querido hermano Afrika Bambaataa. Para el mundo, fue el padrino del hip-hop. Para mí, fue un visionario, un mentor y un hermano. Lo que él construyó, la Universal Zulu Nation, la cultura y el movimiento, nunca fue solo música. Fue un mensaje de paz, amor, unidad y diversión", expresó.

"Su espíritu vive en cada latido, cada b-boy, cada pieza de graf, cada DJ girando por la cultura. El hip-hop es hoy un idioma global gracias a él", añadió.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Afrika Bambaataa, la leyenda del hip-hop

Luego del comunicado del mánager de Afrika Bambaataa, quedaron en shock los colegas y seguidores del DJ y expresaron sus condolencias.

"Que descanse en paz", "gracias por tu contribución con la cultura", "fue uno de los máximos exponentes del Hip-Hop", "no puedo creer esto", "seguirá vivo mientras escuchemos su música" y "está haciendo sus ritmos en el cosmos", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.