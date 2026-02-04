Solicitud de la SIC sobre fijación de precios provocó choque con gremios: ¿qué respondieron?

Una fuerte controversia se desató tras conocerse que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzó a enviar requerimientos a varias empresas para que informen cómo fijan los precios, los descuentos y los márgenes de ganancia de sus productos en el mercado.

La solicitud generó cuestionamientos por parte de los gremios empresariales, que consideran que este tipo de exigencias representan una intromisión del Gobierno en decisiones internas de las compañías.

Fenalco y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) coincidieron en que el requerimiento excede las funciones legales de la SIC y pone en riesgo principios fundamentales como la libertad de empresa.

¿Cuál es la petición que le está haciendo la SIC a las empresas?

De acuerdo con lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la petición de información hace parte de un refuerzo a los mecanismos de verificación y monitoreo del mercado, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la fijación de precios. Así lo afirmó Cielo Rusinque:

Estamos reforzando todos nuestros mecanismos de verificación para control de monitoreo para verificar que en la actualidad no haya una desproporción, especulación o una determinación ilegal de los precios.

Sin embargo, para los gremios empresariales, este requerimiento constituye una intervención directa del Gobierno en la operación de las empresas. Fenalco rechazó de manera contundente la solicitud y la calificó como una acción equivocada para enfrentar la inflación.

Fenalco rechazó solicitud de la SIC y así respondió

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que tratar de contener los efectos inflacionarios mediante este tipo de intervenciones puede generar consecuencias graves:

Tratar de detener los efectos inflacionarios del desbordado incremento del salario mínimo a punta de intervenir a las empresas es algo equivocado y que ya dejó secuelas graves en otros países como el caso de Venezuela.

Cabal también señaló que, con este tipo de medidas, se estaría avanzando hacia un esquema de control de precios que desnaturaliza la función de la SIC y vulnera el artículo 333 de la Constitución, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar actividades económicas sin permisos previos, salvo los casos autorizados por la ley.

ANDI rechazó solicitud de la SIC y así respondió

La ANDI se sumó a las críticas y expresó su profunda preocupación por el alcance de las solicitudes de información.

El gremio advirtió que pedir a las empresas detalles sobre su estructura de costos, márgenes de ganancia o estrategias comerciales no resulta pertinente ni conducente cuando no está claramente relacionado con una competencia asignada a la SIC.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, alertó que este tipo de actuaciones recuerdan el inicio de procesos que terminaron afectando gravemente los mercados en otros países.

Así comenzó la limitación del mercado en Venezuela, y ya sabemos cómo Venezuela terminó destruyendo todo el libre mercado.

Los gremios insistieron en que, aunque la SIC tiene facultades para solicitar información, estas no son una carta en blanco y deben ejercerse dentro de los límites que fija la ley.

Recordaron que los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les han sido expresamente atribuidas y cuestionaron que no esté claro cómo estas solicitudes encajan dentro de las competencias legales de la entidad.