Día Internacional del Ahorro: informe reveló que sólo 3 de cada 10 colombianos ahorran

Este 31 de octubre se conmemora el Día Internacional del Ahorro y datos de la Superintendencia Financiera de Colombia revelaron la necesidad de fomentar el hábito del ahorro en el país.

octubre 31 de 2025
02:52 p. m.
En el marco del Día Internacional del Ahorro, la Superintendencia Financiera de Colombia reveló datos significativos: solo 3 de cada 10 colombianos practican el ahorro formalmente.

Expertos recomiendan ahorrar un porcentaje de su sueldo

Esta alarmante cifra evidencia una brecha importante en cuanto a hábitos financieros en el país, especialmente cuando se observa que la mayoría de quienes ahorran prefieren hacerlo de manera informal, guardando su dinero “debajo del colchón” en lugar de utilizar productos financieros formales.

Para transformar este panorama, expertos enfatizaron la importancia de comenzar a ahorrar al menos el 10% de los ingresos, con el objetivo de incrementar gradualmente el ahorro hasta el 20%.

Este cambio no solo requiere disciplina, sino también una clara capacitación financiera. Según los especialistas, la capacidad de ahorro depende de varios factores personales: ¿Cuánto puedes destinar al ahorro de tu salario? ¿Cuál es tu objetivo de ahorro? ¿Qué metas financieras deseas alcanzar con tu ahorro?

La elección de productos financieros adecuados resulta fundamental para maximizar los beneficios de los ahorros.

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) son altamente recomendados, ya que ofrecen seguridad, previsibilidad y rentabilidad predefinida.

Además, las cuentas remuneradas disponibles en Colombia son accesibles para todos, proporcionando una opción sencilla y rentable para gestionar los ahorros.

Informe reveló que 3 de cada 10 colombianos ahorran

Los expertos coinciden en que inculcar el hábito del ahorro debe ser una prioridad nacional, promoviendo la educación financiera desde edades tempranas.

A través de la oferta de herramientas financieras como los CDT y cuentas remuneradas, se puede incentivar a la población a adoptar prácticas de ahorro que no solo protejan su capital, sino que también les proporcionen un ingreso adicional a lo largo del tiempo.

