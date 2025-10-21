CANAL RCN
Colombia Video

Confirman inicio de fotomultas desde buses del SITP: así funcionarán estas cámaras en Bogotá

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, confirmó el inicio de las fotomultas desde buses del SITP. Sancionarán a quienes invadan el carril exclusivo en la carrera 13.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
08:21 a. m.
Desde este martes, la Secretaría de Movilidad de Bogotá puso en marcha un nuevo sistema de control vial que busca mejorar la movilidad en los corredores exclusivos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Según confirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, comenzaron a imponerse fotomultas en la carrera 13 por invasión del carril preferencial, una medida que promete marcar un antes y un después en el respeto por las normas de tránsito en la capital.

Buses del SITP con cámaras semiautomáticas

La funcionaria explicó que las nuevas cámaras estarán instaladas en la parte frontal de los buses, especialmente en los articulados y en los denominados buses de Transmizonal.

Estos dispositivos se encargarán de registrar en tiempo real a los conductores que invadan el carril exclusivo, estacionen de manera indebida o realicen maniobras que afecten el flujo del transporte público.

“Nos vamos a apoyar con nuevas herramientas como lo son cámaras semiautomáticas. Vamos a tener en buses fijos y en buses de transmizonal para hacer mayor control, pero lo que buscamos es mayor cumplimiento, ganar eficiencias en reducción de tiempos de viaje y un aumento en las velocidades promedio. Con estas herramientas esperamos generar mayores ganancias y eficiencias para este corredor”, explicó Díaz.

Soporte legal y sanciones por invasión del carril exclusivo

Sin lugar a dudas, esta medida ha generado polémica en conductores de moto y carro, pues lo toman como una persecución.

No obstante, la Secretaría de Movilidad aclaró que este mecanismo cuenta con soporte jurídico en el artículo 181 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual autoriza el uso de cámaras semiautomáticas para controlar el cumplimiento de normas de tránsito, incluyendo la protección de los carriles preferenciales.

Cabe recordar que las sanciones por invadir estos espacios pueden superar los $600.000 pesos, y la medida ya se implementa en la Carrera 13, aunque se prevé su ampliación a otros corredores en los próximos meses.

