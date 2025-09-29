Video viral: Mujer vivió una pesadilla en un SITP por llevar a su perrita

Un episodio de intolerancia capturado en video desató una intensa polémica sobre el civismo y la reglamentación en el transporte público capitalino.

La escena mostró a una pasajera del SITP con su perrita de raza cocker. La mujer fue increpada y presionada por otros usuarios que le exigieron de manera agresiva que descendiera del bus.

Este incidente no solo evidenció la falta de respeto, sino también un profundo desconocimiento de las normas que rigen el traslado de mascotas en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Mujer fue víctima de insultos por ir con su perro en un SITP

La confrontación tuvo lugar a bordo de un SITP en Bogotá. La protagonista, una mujer que viajaba con su perrita de raza Cocker, en total tranquilidad y bajo control. Sin embargo, un grupo de pasajeros inició una escalada de reclamos, insistiendo en que la presencia de la mascota estaba prohibida.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando la mujer, visiblemente molesta ante la injusticia, respondió con contundencia:

Hasta en un avión puedo viajar con mi perro a Europa, ¿y en un bus no voy a poder? Yo no me tengo que bajar.

Su defensa, se vio reforzada por la intervención de un tercer usuario. Un hombre con celular en mano, se encargó de buscar la normativa oficial y demostrar a los agresores que el reglamento del SITP sí autoriza el transporte de mascotas, siempre y cuando se cumplan ciertos lineamientos de tamaño y control.

La rápida viralización del video en plataformas como TikTok, Instagram y X generó una condena generalizada hacia la actitud de quienes intentaron expulsar a la mujer.

Cientos de comentarios resaltaron el carácter tranquilo y educado de la mascota frente a la hostilidad de los usuarios.

El caso de esta pasajera del SITP víctima de intolerancia por llevar a su perrita subraya generó miles de comentarios, entre ellos: "el animalito es mucho más educado y civilizado que todos ahí", "te quiero mucho por defender a su perrito", "ese bebecito se porta lo más de bien, cuál es la molestia?", "que rabia tanto animal poniendo en riesgo la vida del perrito", fueron algunos de los mensajes apreciados en las redes.