El proyecto de ley de rescate económico que presentó el Gobierno Nacional ha tenido modificaciones significativas que buscan lograr mayor respaldo político en su trámite por el Congreso.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó la exclusión del IVA en productos clave del consumo popular.

Estos ajustes al proyecto responden a las negociaciones con distintas bancadas del Congreso, que habían expresado preocupaciones sobre el impacto de ciertos gravámenes en sectores populares y productivos.

Las modificaciones buscan equilibrar la necesidad de aumentar el recaudo fiscal con la protección del poder adquisitivo de las familias y la competitividad del sector agropecuario.

RELACIONADO Gobierno descartó impuesto a la medicina prepagada en la ley de rescate económico

Lo que ya no va en la ley de rescate económico

Según lo anunciado por el ministro de Hacienda, los productos de la canasta básica familiar quedarán exentos del IVA.

Esta medida se extiende también a los agroinsumos del campo y a los seguros de salud prepagada.

Adicionalmente, el presidente anunció que tampoco se cobrará IVA a los alimentos para mascotas.

Tuvimos unas larguísimas discusiones y el jefe del Estado siempre nos dijo miren la manera, miren la manera de no incluir ni la canasta familiar ni los agroinsumos del campo.

La propuesta original contemplaba un sistema de devolución del IVA, mecanismo que finalmente no será incluido en el proyecto. En su lugar, el gobierno analiza implementar un cobro selectivo dirigido a sectores específicos de la economía.

El ministro señaló que se estudia "la posibilidad de un cobro personalizado del IVA que permita excluir aquellos que hoy en día no deben recibir el beneficio de la extensión del IVA". Esta estrategia buscaría focalizar la tributación según la capacidad económica de los contribuyentes.

Lo que se mantiene en la ley de rescate económico

A pesar de los cambios, el proyecto mantiene tres componentes tributarios fundamentales: