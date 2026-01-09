Dólar en Colombia inicia septiembre al alza: vea el precio con el que abrió hoy

El dólar en Colombia comenzó septiembre de 2026 al alza, después de las variaciones que marcaron el comportamiento de la moneda estadounidense durante agosto.

En las primeras operaciones de este martes 1 de septiembre, la divisa superó nuevamente la barrera de los $3.200 y abrió por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

Precio del dólar en Colombia hoy, 1 de septiembre de 2026

Durante la apertura de este martes, el dólar inició negociaciones en $3.220, cifra que representa una diferencia cercana a los $6 frente a la TRM establecida para la jornada, que se ubicó exactamente en $3.213,97.

Para las 8:05 de la mañana, el precio mínimo y máximo se mantenían en los mismos $3.220, luego de las primeras dos transacciones registradas en el mercado.

La TRM de este 1 de septiembre, además, representa un aumento de $11,18 frente al día anterior, equivalente a una variación del 0,35 %. Con este valor, la tasa oficial alcanzó su nivel más alto en más de cuatro semanas, desde el pasado 4 de agosto.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Aunque el dólar viene mostrando una recuperación reciente, la comparación con periodos más amplios deja un panorama diferente.

RELACIONADO Precio del dólar tuvo cambio sorpresivo hoy 28 de agosto de 2026 y alcanzó su nivel más alto en dos semanas

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM registra un incremento del 5,15 %, equivalente a $157,46. En comparación con el 1 de agosto, el aumento es del 2,22 %, es decir, $69,83.

Sin embargo, al ampliar la mirada, la moneda estadounidense continúa considerablemente por debajo de los niveles registrados anteriormente.

Desde el comienzo de 2026, el dólar acumula una caída del 14,46 %, equivalente a $543,11. La diferencia es todavía mayor frente al mismo día de 2025: actualmente está 20,02 % más barato, una reducción cercana a $804,44.

Así, septiembre comienza con una nueva presión alcista, mientras el mercado permanece atento a los movimientos que pueda registrar la divisa durante las próximas jornadas.