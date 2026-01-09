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Dólar en Colombia inicia septiembre al alza: vea el precio con el que abrió hoy

El dólar en Colombia comenzó septiembre al alza. Revise el precio de apertura para este 1 de septiembre de 2026 y el valor de la TRM vigente.

Dólar en Colombia inicia septiembre al alza: vea el precio con el que abrió hoy
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
08:21 a. m.
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El dólar en Colombia comenzó septiembre de 2026 al alza, después de las variaciones que marcaron el comportamiento de la moneda estadounidense durante agosto.

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En las primeras operaciones de este martes 1 de septiembre, la divisa superó nuevamente la barrera de los $3.200 y abrió por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

Precio del dólar en Colombia hoy, 1 de septiembre de 2026

Durante la apertura de este martes, el dólar inició negociaciones en $3.220, cifra que representa una diferencia cercana a los $6 frente a la TRM establecida para la jornada, que se ubicó exactamente en $3.213,97.

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Para las 8:05 de la mañana, el precio mínimo y máximo se mantenían en los mismos $3.220, luego de las primeras dos transacciones registradas en el mercado.

La TRM de este 1 de septiembre, además, representa un aumento de $11,18 frente al día anterior, equivalente a una variación del 0,35 %. Con este valor, la tasa oficial alcanzó su nivel más alto en más de cuatro semanas, desde el pasado 4 de agosto.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Aunque el dólar viene mostrando una recuperación reciente, la comparación con periodos más amplios deja un panorama diferente.

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Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM registra un incremento del 5,15 %, equivalente a $157,46. En comparación con el 1 de agosto, el aumento es del 2,22 %, es decir, $69,83.

Sin embargo, al ampliar la mirada, la moneda estadounidense continúa considerablemente por debajo de los niveles registrados anteriormente.

Desde el comienzo de 2026, el dólar acumula una caída del 14,46 %, equivalente a $543,11. La diferencia es todavía mayor frente al mismo día de 2025: actualmente está 20,02 % más barato, una reducción cercana a $804,44.

Así, septiembre comienza con una nueva presión alcista, mientras el mercado permanece atento a los movimientos que pueda registrar la divisa durante las próximas jornadas.

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