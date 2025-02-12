Conductor de lujoso carro en Bogotá se burló de la Policía y terminó con el vehículo inmovilizado: video

Una nueva polémica por mal comportamiento en las vías quedó registrada en el norte de Bogotá. A través de las redes sociales se pudo ver a un hombre desafiando a la Policía durante un operativo de control.

El hecho, captado en video por los mismos uniformados, se volvió viral y desató críticas sobre la conducta del conductor, quien reaccionó con burla y provocación ante el llamado de las autoridades.

Conductor de un Corvette desafió a la Policía en Bogotá

La situación ocurrió en el barrio La Castellana, cuando agentes de tránsito y Policía solicitaron al conductor de un vehículo de alta gama retirar su carro por estar mal estacionado. Lejos de acatar la orden, el hombre respondió con frases despectivas, aseguró que podía “pagar la multa mil veces” y se negó rotundamente a mover el Corvette que conducía.

Las imágenes mostraron que su comportamiento no solo fue desafiante, sino también ofensivo hacia los uniformados que adelantaban el procedimiento. Según la denuncia pública, el sujeto habría estado con música a alto volumen y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a los agentes a reforzar la intervención.

Mientras el operativo avanzaba, el conductor continuó burlándose, ignorando las instrucciones y generando un ambiente de tensión. La grabación rápidamente circuló en redes sociales, donde miles de ciudadanos cuestionaron la actitud del implicado y pidieron acciones por parte de las autoridades distritales.

Secretaría de Movilidad respondió ante mal comportamiento del conductor

Ante la difusión del video, la Secretaría de Movilidad emitió un pronunciamiento oficial en el que informó que se tomaron medidas inmediatas. La entidad explicó que se impusieron dos comparendos y que el automóvil fue inmovilizado por incumplir las normas de tránsito.

Además, reveló que el Corvette ya tenía un historial de infracciones que superaba el millón de pesos por conductas como bloquear la vía y circular sin licencia, situaciones registradas en distintos puntos de la ciudad.

El episodio en La Castellana terminó con la inmovilización del vehículo y nuevas sanciones para el conductor, quien continuó mofándose de los policías hasta el final del procedimiento.