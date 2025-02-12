CANAL RCN
Colombia

Conductor de lujoso carro en Bogotá se burló de la Policía y terminó con el vehículo inmovilizado: video

Conductor de un Corvette desafió a la Policía y la Secretaría de Movilidad se pronunció. ¿Qué pasó?

Conductor Corvette se burló de la Policía video
Fotos: captura pantalla X Alejo T Solucionamos.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva polémica por mal comportamiento en las vías quedó registrada en el norte de Bogotá. A través de las redes sociales se pudo ver a un hombre desafiando a la Policía durante un operativo de control.

Juez deja en libertad a dos hombres capturados en flagrancia por hurto de vehículo en la localidad de San Cristóbal
RELACIONADO

Juez deja en libertad a dos hombres capturados en flagrancia por hurto de vehículo en la localidad de San Cristóbal

El hecho, captado en video por los mismos uniformados, se volvió viral y desató críticas sobre la conducta del conductor, quien reaccionó con burla y provocación ante el llamado de las autoridades.

Conductor de un Corvette desafió a la Policía en Bogotá

La situación ocurrió en el barrio La Castellana, cuando agentes de tránsito y Policía solicitaron al conductor de un vehículo de alta gama retirar su carro por estar mal estacionado. Lejos de acatar la orden, el hombre respondió con frases despectivas, aseguró que podía “pagar la multa mil veces” y se negó rotundamente a mover el Corvette que conducía.

Las imágenes mostraron que su comportamiento no solo fue desafiante, sino también ofensivo hacia los uniformados que adelantaban el procedimiento. Según la denuncia pública, el sujeto habría estado con música a alto volumen y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a los agentes a reforzar la intervención.

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $125.710 millones en obras de mitigación en Mocoa
RELACIONADO

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $125.710 millones en obras de mitigación en Mocoa

Mientras el operativo avanzaba, el conductor continuó burlándose, ignorando las instrucciones y generando un ambiente de tensión. La grabación rápidamente circuló en redes sociales, donde miles de ciudadanos cuestionaron la actitud del implicado y pidieron acciones por parte de las autoridades distritales.

Secretaría de Movilidad respondió ante mal comportamiento del conductor

Ante la difusión del video, la Secretaría de Movilidad emitió un pronunciamiento oficial en el que informó que se tomaron medidas inmediatas. La entidad explicó que se impusieron dos comparendos y que el automóvil fue inmovilizado por incumplir las normas de tránsito.

Además, reveló que el Corvette ya tenía un historial de infracciones que superaba el millón de pesos por conductas como bloquear la vía y circular sin licencia, situaciones registradas en distintos puntos de la ciudad.

Capturan a ladrón luego de persecución de película en Bogotá: tenía una pistola
RELACIONADO

Capturan a ladrón luego de persecución de película en Bogotá: tenía una pistola

El episodio en La Castellana terminó con la inmovilización del vehículo y nuevas sanciones para el conductor, quien continuó mofándose de los policías hasta el final del procedimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Juez deja en libertad a dos hombres capturados en flagrancia por hurto de vehículo en la localidad de San Cristóbal

Medellín

Niño de 9 años murió al ingerir una bolsa de pastillas de colores en Medellín: ¿Cómo llegaron a él?

Meta

Fiscalía investiga muerte de civil y herido en operación militar en Vista Hermosa, Meta

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Este martes 2 de diciembre, el día trae una energía de orden, claridad y toma de decisiones conscientes.

Tiquetes aéreos

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

JetSMART y Tigo anunciaron una alianza que ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes nacionales y del 25% en internacionales.

Indonesia

Asia enfrenta una crisis humanitaria tras inundaciones que dejan más de 1.300 muertos

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud