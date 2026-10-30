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Innovación y sabor local: así se reinventa el mercado de las hamburguesas en Colombia

La música urbana y la producción local se unieron para revolucionar el mercado de las hamburguesas y marcar tendencia en Colombia.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
08:00 p. m.
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La competencia en el sector de consumo masivo ha dejado de librarse únicamente en la variedad de los menús. Hoy, la verdadera ventaja competitiva radica en la capacidad de las empresas para conectar con la cultura popular y generar experiencias memorables. En una movida que redefine el relacionamiento con los consumidores, la industria gastronómica en el país está apostando por alianzas atípicas que fusionan la música urbana, la producción agropecuaria nacional y el entretenimiento.

En el centro de esta tendencia destaca una movida disruptiva protagonizada por Burger King, que unió fuerzas con el artista paisa Reykon y la campaña Come Más Carne de Cerdo Colombiana de Porkcolombia.

Lanzan innovadora hamburguesa inspirada en el mundo de la música en Colombia
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Esta colaboración dio vida a la Líder King, una propuesta culinaria que integra la tradicional carne a la parrilla con carne de cerdo 100 % nacional, en cuyo desarrollo participó directamente el intérprete urbano desde las cocinas.

Reykon se unió con reconocida marca de hamburguesas

Esta estrategia se aleja por completo de los canales de comunicación convencionales para conectar de manera directa con las audiencias millennial y centennial. La música urbana, al ser un territorio con un impacto masivo en la identidad y el estilo de vida de las nuevas generaciones, se convierte en el vehículo perfecto para transmitir autenticidad.

Sandra Dionissio, directora de Marketing de la cadena de hamburguesas, señaló que el factor sorpresa ha sido clave en su evolución reciente. Según la directiva, romper esquemas al permitir que un artista ingrese a las cocinas para idear una receta propia representa un hito de innovación que otras compañías del sector han intentado replicar.

Por su parte, el sector agropecuario ha encontrado en este tipo de sinergias una plataforma ideal para expandir su alcance. Alejandro Laverde, director de Marketing de Porkcolombia, destacó que al universo de las hamburguesas aún le queda un amplio margen para descubrir la versatilidad, calidad y sabor de la carne de cerdo producida en el país. Aliarse con un referente de la comida rápida y con una figura de la música permite explorar nuevas ocasiones de consumo y llegar a públicos masivo

Desde la perspectiva creativa, la participación del artista representó un pilar fundamental para trasladar la energía de la calle directamente al plato. Para el cantante paisa, cuyo nombre de pila es Andrés Felipe Robledo Londoño, salir de su zona de confort para aportar su sazón y fusionarla con la identidad local constituyó una experiencia sin precedentes que refleja la energía de la cultura urbana.

El punto culminante de esta estrategia se vivió recientemente en Bogotá durante un evento exclusivo que congregó a figuras del entretenimiento, creadores de contenido y actores clave del sector. Más allá de dinamizar la categoría de comidas rápidas y respaldar la producción porcícola nacional, la iniciativa demuestra que las marcas actuales deben trascender la transacción comercial para convertirse en creadoras de cultura y experiencias compartidas.

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