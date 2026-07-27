Institutos Financieros de Fomento son reconocidos por el DNP en evaluación de gestión de regalías 2026

Los Institutos Financieros de Fomento (INFIS) de Colombia han obtenido calificaciones sobresalientes en las evaluaciones de gestión pública realizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), consolidándose como referentes de eficiencia y transparencia en la banca pública regional.

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De acuerdo con los resultados del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) con corte al primer trimestre de 2026, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) alcanzó un puntaje perfecto de 100 sobre 100, posicionándose como el máximo referente nacional.

El Instituto Financiero de Casanare (IFC) obtuvo 98 puntos, demostrando la solidez institucional de estas entidades.

Así quedó la calificación de regalías 2026

La calificación de Infivalle refleja cero rezagos en giros, cumplimiento estricto de cronogramas y total transparencia contractual, según informó la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial (Asoinfis).

Estos resultados se complementan con las evaluaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2025, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el DNP. En este índice, Infivalle obtuvo 90 puntos, seguido por Infihuila (89), Inficaldas (88), IDEA (88) e Infimanizales (88). Otras entidades como Ifinorte (83), Infibague (82), Ideboy (78) e IFC (76) también registraron desempeños sólidos.

La alta calificación técnica de los INFIS genera beneficios tangibles para los municipios colombianos. Al delegar la ejecución de proyectos de regalías en instituciones con calificaciones superiores a 98 puntos, las alcaldías y gobernaciones protegen sus presupuestos y evitan sanciones o congelamiento de giros por parte del DNP.

Asoinfis ratificó que estos resultados confirman el papel de los Institutos Financieros como "motores indispensables de la descentralización, la autonomía regional y el desarrollo sostenible en Colombia", operando bajo estándares equivalentes a agencias nacionales y garantizando seguridad jurídica para la administración de capitales públicos.

¿Qué significa la evaluación de gestión de regalías?

El IGPR evalúa dimensiones críticas como aprobación, contratación, ejecución física y financiera, y cierre de proyectos del Sistema General de Regalías (SGR).

El cumplimiento estricto de rutas críticas asegura la entrega puntual de obras esenciales como acueductos, hospitales y centros tecnológicos, cerrando brechas de pobreza multidimensional.

Además, mediante costos de operación optimizados, los INFIS transfieren ahorros a los entes territoriales a través de tasas de interés subsidiadas, liberando flujo de caja para inversión social directa.

La excelencia operativa de estas entidades también ha sido reconocida internacionalmente. Infivalle recibió el Premio Alide 2023 en Honduras por su proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en Policarpa, Nariño, que benefició a 650 familias campesinas. La Presidencia de la República le otorgó además el Premio Nacional de Alta Gerencia.