CANAL RCN
Economía

Vuelos desde $67.000: así funcionará la nueva edición de Smart Sale en Colombia

La campaña Smart Sale regresa con vuelos desde $67.000 por trayecto. Conozca hasta cuándo estará disponible y las fechas para viajar en 2025 y 2026.

Vuelos desde $67.000: así funcionará la nueva edición de Smart Sale en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
05:56 p. m.
La aerolínea JetSMART Airlines anunció el inicio de una nueva edición de su esperada campaña SMART SALE, una promoción que ofrece tarifas exclusivas para quienes buscan planear sus viajes con anticipación y ahorrar en sus próximos vuelos nacionales e internacionales.

Según la compañía, la venta estará disponible hasta el 20 de octubre a las 10:00 a. m., con precios desde $67.000 por trayecto en rutas nacionales y desde $607.700 por trayecto para destinos internacionales, impuestos y tasas incluidos.

Los tiquetes adquiridos en esta campaña podrán usarse para volar entre el 3 de noviembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026 en rutas nacionales, y entre el 1 de noviembre de 2025 y el 28 de mayo de 2026 en internacionales.

Vuelos al Caribe colombiano y más destinos

Como parte del lanzamiento, JetSMART anunció su nueva operación desde Bogotá hacia Montería y Barranquilla, fortaleciendo su presencia en el Caribe colombiano y ofreciendo más opciones de conectividad a bajo costo.

“Sabemos que para nuestros pasajeros no se trata solo de viajar, sino de estar más cerca de su familia, descubrir nuevas experiencias o impulsar sus proyectos. Por eso queremos que cada vuelo con JetSMART sea una oportunidad para conectar sueños con destinos, de manera segura, confiable y al mejor precio”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

JetSMART y American Airlines: una alianza que suma millas

JetSMART mantiene su alianza con American Airlines, que permite a los viajeros acumular y redimir millas AAdvantage en toda la red combinada de ambas aerolíneas, ampliando las oportunidades de viaje en América y el Caribe.

La aerolínea también fue reconocida por tercera vez como la “Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Suramérica” en los Skytrax World Airline Awards 2025, consolidando su posición como una de las opciones más competitivas y confiables del continente.

