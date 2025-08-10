Reconocida aerolínea cobrará más por reclinar el asiento

La aerolínea canadiense WestJet implementó una controversial estrategia tarifaria que redefine el concepto de comodidad en la clase económica, desatando molestia en las redes sociales. La compañía confirmó que cobrará más por reclinar el asiento a los pasajeros que vuelen en sus modelos Boeing 737-8 MAX y 737-800.

RELACIONADO Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

Esta decisión corporativa convierte el simple acto de inclinar el respaldo en un servicio adicional y pagado, marcando un precedente en la industria aérea norteamericana.

La nueva estrategia de la aerolínea WestJet

La medida principal consiste en implementar un "diseño de reclinación fija" en los asientos de la cabina económica estándar. De esta forma, los clientes que opten por las tarifas más accesibles ya no tendrán la opción de mover hacia atrás sus puestos.

La aerolínea justificó esta movida argumentando que busca conservar el "espacio personal" y mitigar los conflictos frecuentes entre viajeros por el uso del espacio limitado.

WestJet comunicó que su cabina ha sido renovada para satisfacer diversas preferencias, desde precios más bajos con menos espacio hasta el Premium con mayores beneficios.

¿Qué alternativas quedan para el pasajero?

Para los viajeros que valoran el poder reclinar su asiento, la aerolínea habilitó opciones de pago que garantizan un mayor confort. Quien desee escapar de la rigidez de los asientos fijos deberá adquirir un tiquete en la sección "Extended Comfort" (Comodidad Extendida).

Esta tarifa mejorada, ubicada aún dentro del segmento económico, asegura tanto más espacio para las piernas como la funcionalidad de reclinación.

El nivel superior es la cabina "Premium", cuyo precio es notablemente más alto. Esta categoría incluye, además de un espacio superior, respaldos completamente reclinables, cojines mejorados y un reposacabezas con ajuste en cuatro direcciones.

Según la vicepresidenta ejecutiva de la compañía, Samantha Taylor, la aerolínea celebra presentar esta gama de productos.

No obstante, la tendencia es clara: el viajero se ve forzado a aceptar que la aerolínea cobrará más por reclinar el asiento o deberá renunciar a la posibilidad de descansar completamente.