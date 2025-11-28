CANAL RCN
Colombia

JetSMART se pronuncia sobre la alerta de Airbus A320: ¿Afectación en sus vuelos en Colombia?

JetSMART aclaró el impacto de la actualización urgente ordenada por Airbus para los aviones A320. La aerolínea informó que solo pocas aeronaves serán intervenidas.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
05:14 p. m.
La industria aérea en Colombia atraviesa horas de incertidumbre luego de que Avianca anunciara una disrupción significativa en sus operaciones por la orden emitida por Airbus para actualizar de manera urgente el software de una parte importante de la flota A320 en el mundo.

Más del 70 % de los aviones de la compañía colombiana están afectados y, como consecuencia, la aerolínea decidió cerrar temporalmente las ventas de tiquetes hasta el 8 de diciembre. Pasajeros con vuelos programados están siendo notificados directamente.

En medio de este panorama, otra aerolínea que opera en el país también se pronunció: JetSMART Airlines, la compañía chilena que en los últimos años ha ampliado sus rutas en Colombia.

JetSMART aclara el impacto de la medida en su flota

A través de un comunicado oficial, la aerolínea señaló que, tras el análisis de la información entregada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), “solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad”.

La compañía agregó que estas unidades serán intervenidas “esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas”.

La aerolínea aseguró que cumplirá con las actualizaciones dentro de los plazos definidos, siguiendo los procedimientos indicados y en coordinación con sus equipos de ingeniería y mantenimiento.

JetSMART recalcó que la seguridad es su principal prioridad, por lo que la implementación de la directiva se hará con total rigor técnico.

¿Habrá afectaciones para los pasajeros?

A diferencia de lo ocurrido con Avianca, JetSMART informó que, a la fecha, “no existe afectación en la operación de los vuelos”, los cuales continúan desarrollándose según lo programado.

Sin embargo, la compañía advirtió que, si algún itinerario requiere ajuste, los pasajeros serán contactados directamente para ofrecerles alternativas oportunas de viaje.

La empresa también anunció que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad conforme avance la implementación de las medidas técnicas. Mientras tanto, los viajeros pueden verificar sus itinerarios y mantenerse atentos a los canales oficiales de la aerolínea.

