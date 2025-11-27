Aerolínea colombiana lanza tiquetes desde $46.400 y ofertas internacionales desde USD 73

En medio de la temporada global de descuentos, Wingo lanzó “Black Fly”, una campaña que busca incentivar los viajes dentro y fuera del país con tarifas promocionales disponibles por pocos días.

La aerolínea anunció precios desde $46.400 por trayecto en algunas rutas nacionales, y desde USD 73 en vuelos internacionales, siempre con tasas e impuestos incluidos.

La iniciativa se enfoca especialmente en quienes planean viajar en el cierre de año o durante los primeros meses de 2026.

Descuentos para viajar por Colombia

En el mercado doméstico, el “Black Fly” pone el acento en destinos turísticos y ciudades intermedias. Rutas como Bogotá–Medellín, Armenia, Bucaramanga o Cali cuentan con tarifas promocionales, al igual que vuelos hacia el Caribe colombiano, donde se destacan conexiones hacia San Andrés, Cartagena y Santa Marta desde diferentes regiones del país.

Además, la aerolínea incluyó rebajas de hasta 42% en paquetes que combinan vuelo + hotel, dirigidos a quienes buscan organizar un viaje completo sin complicaciones.

Opciones hacia Cartagena, Santa Marta y San Andrés hacen parte del catálogo disponible para compras durante los días de vigencia de la promoción.

Promociones en rutas internacionales

En el frente internacional, Wingo incorporó descuentos en trayectos hacia destinos de alta demanda, como Aruba y Panamá, con salidas desde varias ciudades colombianas. También incluyó tarifas promocionales en sus rutas recién inauguradas: Bogotá–Ciudad de Guatemala y Bogotá–Montego Bay (Jamaica).

La oferta de paquetes internacionales también está disponible, con alternativas para viajar en diciembre a Punta Cana o Cancún, dos de los destinos favoritos de los colombianos durante la temporada de vacaciones.

El “Black Fly” estará vigente para compras realizadas entre el 24 y el 28 de noviembre de 2025, aplicando para viajes entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.

Como en campañas similares, los cupos son limitados y pueden consultarse exclusivamente en wingo.com, donde se encuentra el detalle de rutas, disponibilidad y Términos y Condiciones.