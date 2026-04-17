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Jumbo y Metro lanzan campaña de cara al Mundial con premios, viajes y devoluciones

“Con Jumbo y Metro, el Mundial es más Mundial porque ganamos todos”: así pueden participar los colombianos.

Foto: Freepik

Rafael Navas

abril 17 de 2026
07:00 a. m.
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El Mundial no solo se vive en la cancha, también se siente en los hogares, en los encuentros y en cada jugada compartida. Bajo esa premisa, Jumbo y Metro presentan su nueva campaña “Con Jumbo y Metro, este Mundial es más Mundial porque ganamos todos”, una apuesta que conecta las compras con la emoción del fútbol y abre la puerta a múltiples beneficios para los colombianos.

Desde abril y hasta julio, las marcas convierten cada compra en parte del juego, con dinámicas que premian la participación y elevan la experiencia de los fanáticos.

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Premios, puntos y devolución de compras: así funciona la campaña

Durante la vigencia de la campaña, los clientes podrán acceder a diferentes mecánicas diseñadas para ganar:

  • Devolución del valor de las compras si Colombia gana el Mundial.
  • Acumulación de goles que se transforman en puntos.
  • Redención de premios inmediatos a través de las compras.

Estas dinámicas buscan que cada compra se convierta en una oportunidad para ganar, mientras los colombianos disfrutan del torneo.

La ‘Cambiatón’: una oportunidad para renovar tu televisor

Pero eso no es todo, ad portas de la gran competencia deportiva, la ‘Cambiatón’ de abril llegará como una iniciativa clave que permitirá a los clientes cambiar su televisor y prepararse para vivir el Mundial con una mejor experiencia en casa.

Esta dinámica también contribuirá a llevar bienestar a comunidades a través de la fundación ABACO, ampliando el impacto más allá del consumo.

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Un Mundial que puede llevarte a Nueva York

La campaña también incluye una experiencia internacional, pues quienes participen en las dinámicas podrán ganar un viaje a Nueva York para vivir un evento deportivo, llevando la emoción del fútbol a otro nivel.

De esta manera, Jumbo y Metro no solo conectan a los colombianos con el Mundial, sino que amplían la experiencia a escenarios internacionales.

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