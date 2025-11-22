La común infracción de los pasajeros y que genera costosa multa para el conductor: tome nota

La sanción económica más alta por infracciones relacionadas con los pasajeros no proviene de maniobras en la vía, sino de lo que ocurre dentro del vehículo.

RELACIONADO Licencia de conducción para adultos mayores de 65 años no se renovará si no cumple este requisito

El Código Nacional de Tránsito Terrestre establece que, aunque todos los ocupantes tienen responsabilidades, es el conductor quien debe responder por el incumplimiento del uso del cinturón de seguridad. Esta obligación existe desde hace años, pero aún es ampliamente pasada por alto.

La infracción de los pasajeros que provoca multa al conductor

A partir de este principio, surge una de las multas más costosas para 2025: la infracción C06. Cuando un agente identifica que los ocupantes de la parte trasera viajan sin el cinturón abrochado, la sanción recae directamente sobre el conductor, sin excepción ni excusa por desconocimiento.

El valor definido para el año 2025 es de $604.100, una cifra que evidencia la importancia que el sistema normativo le otorga a este dispositivo de protección.

Aunque muchos la perciben como una exigencia reciente, la obligatoriedad del cinturón está claramente señalada por el Ministerio de Transporte desde 2004, respaldada en el Código Nacional de Tránsito. La medida aplica a todos los ocupantes y no distingue entre trayectos cortos o largos.

Reglas específicas según el tipo de vehículo

Las exigencias no son idénticas para todos los automotores. La Resolución 19200 de 2002 detalla qué vehículos deben incorporar cinturones y en qué puestos. En el transporte público colectivo municipal, ensamblado, importado o carrozado en Colombia, es obligatorio instalar cinturón en el asiento del conductor y en el del usuario adjunto.

Para los vehículos particulares fabricados desde 2004, el requerimiento se amplía a los asientos traseros, lo que obliga a los pasajeros a utilizarlos durante todo el recorrido. Estas diferencias técnicas hacen necesario que cada propietario conozca las especificaciones aplicables a su vehículo.