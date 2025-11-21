CANAL RCN
Así operarán los nuevos agentes de ciclorruta en Bogotá: ¿Podrán imponer multas?

Bogotá tendrá nuevos agentes exclusivos para las ciclorrutas: vigilarán el uso correcto, evitarán invasiones, atenderán incidentes y, en algunos casos, podrán imponer multas.

Agentes para ciclorrutas
Foto: Movilidad Bogotá

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
11:42 a. m.
Bogotá dio un paso importante hacia la protección de quienes usan la bicicleta como medio de transporte diario.

La ciudad presentó un nuevo equipo de agentes civiles que operará exclusivamente en la red de ciclorrutas, reforzando además la gestión de tráfico con el ingreso de 141 agentes motorizados. Esta apuesta responde al aumento de obras, vehículos y motocicletas que han presionado la movilidad y generado mayor riesgo en estos corredores.

La iniciativa nace en medio de un panorama en el que las ciclorrutas han sido invadidas por actores que no deberían estar allí: peatones, vendedores informales, bicitaxis, motos a combustión, ciclomotores y bicicletas de uso indebido.

¿Cuál será la función de los nuevos agentes de ciclorruta?

La Administración Distrital deberá creó un equipo exclusivo de agentes distribuidos estratégicamente en puntos clave de la red de ciclorrutas.

Su misión será clara: controlar, gestionar y vigilar el tránsito, promover comportamientos seguros y garantizar que los usuarios vulnerables puedan movilizarse sin riesgos.

Estos agentes también podrán, “en algunos casos, imponer multas si se incumple la norma”, reforzando así el uso correcto del espacio público.

Su presencia permitirá prevenir siniestros, responder rápidamente a incidentes y acompañar los desplazamientos de ciclistas, peatones y otros actores de movilidad activa.

La primera fase contará con 16 agentes dedicados, quienes operarán de forma permanente en la cicloinfraestructura.

Su despliegue fortalecerá la regulación en una red que hoy supera los 677 kilómetros y que, según la Encuesta de Movilidad 2023, mueve más de 886.000 viajes diarios, el mismo porcentaje que realizan los motociclistas.

Un modelo de seguridad vial basado en evidencia y corresponsabilidad

La propuesta de Quintero está sustentada en normativas nacionales como la Ley 769 de 2002, la Ley 1811 de 2016 y la Ley 2251 de 2022, que priorizan la vida y la intervención de autoridades en corredores ciclistas.

Además, busca proteger a niños, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, ampliando el acceso seguro a la bicicleta como modo de transporte.

Entre 2020 y 2025, Bogotá registró 11.108 siniestros con bicicletas, con 411 fallecidos y más de 10.000 lesionados.

Así las cosas, este nuevo cuerpo de agentes se convierte en una herramienta clave para que la capital avance hacia un modelo de movilidad sostenible y una red de ciclorrutas realmente seguras.

