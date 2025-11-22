CANAL RCN
Economía

Licencia de conducción para adultos mayores de 65 años no se renovará si no cumple este requisito

Los conductores mayores de 65 años deberán aprobar evaluaciones físicas, mentales y motrices para poder renovar su licencia.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
04:28 p. m.
Renovar la licencia de conducción después de los 65 años implica cumplir requisitos estrictos establecidos por la ley. Según la normativa vigente, los adultos mayores deben demostrar su capacidad física y mental a través de pruebas exigidas por el Ministerio de Transporte, cuyo objetivo es asegurar la seguridad vial y validar la aptitud para manejar un vehículo.

Requisitos legales y vigencia de las licencias para adultos mayores

El artículo 19 de la Ley 2251 de 2022 establece que los mayores de 65 años deben aprobar un examen de aptitud física antes de renovar su licencia. Estos procedimientos se realizan únicamente en los Centros de Reconocimiento de Conductores, responsables de aplicar pruebas con tecnología, herramientas médicas y autenticación por huella dactilar al inicio y al final de cada evaluación.

La vigencia del documento varía según el tipo de servicio y la edad del conductor. Para licencias de servicio privado, el Ministerio señala una duración de cinco años entre los 60 y 80 años, y de un año para quienes superan los 80. En el servicio público, la validez es de tres años para menores de 60 y de un año para los mayores.

Exámenes obligatorios que deben realizar los adultos mayores

El artículo 22 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Decreto 19 de 2012, exige un nuevo examen físico y de coordinación motriz para completar la renovación. Además, el artículo 3 de la resolución 12336 de 2012 indica que es necesario obtener el Certificado de Aptitud Física, Mental y Coordinación Motriz, documento inscrito en el RUNT y emitido exclusivamente por el Ministerio de Transporte.

El proceso incluye evaluaciones detalladas para verificar que el conductor no tenga enfermedades o deficiencias que afecten su capacidad de manejo. Según el artículo 15 de la misma resolución, las pruebas obligatorias abarcan visión, audición, capacidad mental, coordinación motriz y un examen de medicina general.

Evaluaciones que determinan la capacidad real del conductor

Durante las pruebas de visión se validan los mínimos necesarios para conducir con seguridad. En la evaluación auditiva se miden los niveles de audición en cada oído y la orientación del sonido. También se examina la capacidad mental y motriz para responder estímulos y coordinar acciones como acelerar y frenar. Finalmente, la valoración física incluye el historial clínico y una revisión médica general.

Si los médicos de los Centros de Reconocimiento de Conductores determinan que existen limitaciones que afectan la aptitud para conducir, deben negar el certificado e indicar en el sistema la razón de la negativa.

Sin este documento, no se puede renovar la licencia. Si las limitaciones físicas son progresivas, se debe registrar la duración máxima posible del documento, lo que implica evaluaciones más frecuentes conforme aumenta la edad.

El certificado de aptitud tiene una vigencia de 60 días desde su emisión. Si el solicitante no completa la renovación en ese plazo, deberá repetir todo el procedimiento. Estos requisitos garantizan que los conductores mayores mantengan las condiciones necesarias para operar un vehículo de manera segura.

