¿Le debe impuestos a la DIAN? Estar en mora podría llevarlo a una investigación penal de la Fiscalía

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en conjunto con la Fiscalía General de la Nación realizaron una advertencia.

Ambas entidades hicieron un llamado contra miles de contribuyentes que retuvieron impuestos y no los transfirieron al Estado, intensificando los procesos penales en curso.

Esta medida, que busca cerrar el cerco a la evasión, es contundente: personas que estén en mora serán citadas por la Fiscalía y podrían ir a la cárcel si no regularizan su situación tributaria.

Ciudadanos podrían ir a la cárcel por mora ante la DIAN

La acción conjunta se enfoca en 22.375 recaudadores que retuvieron valores correspondientes a impuestos cruciales como el IVA, la Retención en la Fuente y el Impuesto al Consumo, sin haberlos consignado al Estado.

De estos contribuyentes morosos, un grupo de 6.000 personas recibirá citaciones directas para presentarse en las sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país.

Paralelamente, la DIAN convocará a otros 16.375 individuos cuya deuda asciende a la significativa cifra de 1.2 billones de pesos, originada por impuestos que fueron cobrados o retenidos a los ciudadanos pero nunca entregados al Estado.

Según Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la DIAN, esta iniciativa ofrece una última ventana de oportunidad para los deudores.

Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen, afirmó Betancourt.

La única vía para los ciudadanos que se encuentran en esta situación es cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que incluye la posibilidad de negociar importantes acuerdos de pago. La finalidad es clara: evitar que personas que estén en mora sean citadas por la Fiscalía y enviadas a la cárcel por su incumplimiento.

¿Qué consecuencias legales enfrentan quienes estén en mora con la DIAN?

La DIAN fue enfática al señalar que quienes no atiendan las citaciones o no logren regularizar su estado de deuda, enfrentarán un escalamiento de sus casos a la etapa prevista en el artículo 402 del Código Penal colombiano.

Este artículo establece severas penas de prisión, que oscilan entre 48 y 108 meses, además de una multa equivalente al doble de los valores no consignados. Esta disposición penal subraya la gravedad de la omisión y la determinación de las autoridades para perseguir este tipo de delitos financieros.

Adicionalmente a las consecuencias penales, la entidad advirtió sobre otras repercusiones. Aquellos que ignoren la citación o no lleguen a un acuerdo, se verán expuestos a embargos de sus bienes, la inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y la continuidad de los procesos penales hasta sus fases judiciales correspondientes.

La invitación de la DIAN es clara: los ciudadanos citados deben acercarse a las sedes de la DIAN y la Fiscalía para recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para saldar parte de la deuda y, dentro del marco legal, detener el avance de los procesos penales.