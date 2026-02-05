La empresa colombiana que profesionalizó el bienestar íntimo y conquistó mercados extranjeros

El mercado de bienestar y salud íntima ha ganado relevancia en Colombia en los últimos años, posicionando al país como uno de los líderes regionales en importación y exportación de este tipo de productos.

Con envíos a varios países de Centro y Suramérica, la industria avanza en paralelo a las proyecciones globales que estiman un crecimiento del 7,63 % para 2026, de acuerdo con Fortune Business Insights.

Este liderazgo ha estado impulsado por compañías colombianas que transformaron una categoría tradicionalmente informal, elevando los estándares de distribución, logística e innovación.

Entre los actores que han sido determinantes en este proceso se encuentra Helti, una empresa que hoy exporta productos de bienestar íntimo hechos en Colombia a mercados como Estados Unidos, Ecuador, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Venezuela.

¿Cómo una empresa colombiana de bienestar íntimo logró romper fronteras?

La historia de la empresa se remonta a hace una década, cuando nació como un proyecto universitario con un capital reducido. Guillermo Correa, cofundador de la compañía junto a Daniel Gómez, recuerda que inicialmente el modelo estaba enfocado en la venta directa al consumidor.

Sin embargo, la estrategia cambió al identificar una oportunidad en la importación de marcas innovadoras dentro de una categoría con poca oferta tecnológica.

Empezamos hace 10 años como un proyecto universitario con un capital muy pequeño. Inicialmente vendíamos directamente al consumidor, pero nuestro enfoque de importar marcas innovadoras captó la atención del mercado.

Solo en 2025, la compañía comercializó más de un millón de productos en estos países, consolidando su presencia internacional y reafirmando el potencial exportador del sector.

Además de su operación externa, Helti gestiona más del 50% de las importaciones de dispositivos y juguetes sexuales que ingresan al país, según cifras de la DIAN, lo que la posiciona como uno de los principales jugadores del mercado local.

Hoy, los productos de Helti se comercializan en más de 4.500 puntos de venta a nivel global. La compañía se ubica, además, entre las 10.000 empresas más grandes de Colombia por volumen de ventas, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, un indicador de su crecimiento sostenido dentro de una industria en expansión.

Las tres marcas que nacieron de Helti, un proyecto universitario

Actualmente, la empresa opera con tres marcas que atienden distintos frentes del bienestar y la salud íntima. Camtoyz está enfocada en la comercialización de dispositivos y juguetes sexuales; Uva Women desarrolla soluciones para la salud femenina, como copas y panties menstruales, con un enfoque en la reducción del impacto ambiental frente a productos tradicionales; y Elixir se especializa en lubricantes íntimos y en la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al bienestar sexual.

Este portafolio diversificado responde al crecimiento de la demanda global y al interés de los consumidores por soluciones innovadoras y de mayor valor agregado.

De acuerdo con Correa, esta tendencia ha llevado a la compañía a fortalecer sus procesos de innovación y a adaptar sus productos a las exigencias de los mercados internacionales.