Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos

Aunque es una práctica inofensiva, estos lavados representan un gran riesgo que facilita la adquisición de bacterias.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
01:49 p. m.
La vaginosis bacteriana se desarrolla cuando se produce un desequilibrio en los niveles naturales de las bacterias por lo que se puede presentar malestar y dolor en la zona íntima de las mujeres. Aunque puede ocurrir en cualquier edad, especialistas han advertido que esta se presenta, con mayor frecuencia, en la edad reproductiva.

Lavados y sus riesgos para la zona íntima de las mujeres

Según Mayo Clinic, esta vaginosis bacteriana se presenta cuando las bacterias anaerobias superan en número a las bacterias denominadas como lactobacilos. No obstante, existen diferentes factores de riesgo como los lavados vaginales, pues naturalmente la zona íntima de las mujeres posee un aseo especial que se realiza de manera autónoma.

Por esto, este tipo de lavados pueden causar problemas como alterar el equilibrio sano de las bacterias de esta zona y se puede generar una proliferación mayor de las bacterias negativas que causan este tipo de vaginosis bacteriana.

Según cifras de la Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud, se calcula que, en Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres entre 15 y 44 años utiliza duchas vaginales. Estudios han señalado que estas han sido asociadas con mayores riesgos de contraer la infección ocasionada por el virus del papiloma humano.

Así mismo, algunos especialistas han asegurado que varias creencias de que estos dispositivos eliminan el mal olor y los residuos de la menstruación son falsas, pues estas no protegen contra infecciones de transmisión sexual y no necesariamente limpian la zona íntima.

Restricción del uso de baños vaginales

Según Elise Ross, obstetra y ginecóloga del Instituto de Salud de la Mujer de la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, la zona íntima de la mujer tiene la capacidad de limpiarse sola por lo que incidir en este proceso puede generar mayores riesgos de infecciones dañinas.

"Cuando tratas de limpiarla tú misma utilizando una ducha, en realidad estás eliminando los microbios normales y sanos además de cambiar temporalmente el balance de pH (acidez natural) de la vagina", explicó Ross para la BBC.

