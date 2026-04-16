La IA aplicada al negocio llega a Bogotá con líderes de sectores clave: ¿Cuándo?

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para instalarse en el corazón de las decisiones empresariales en Colombia. En ese contexto, Bogotá será escenario de un encuentro clave para entender cómo esta tecnología está redefiniendo la competitividad.

El próximo 16 de abril se realizará el evento La IA aplicada al negocio, un espacio donde líderes de tecnología de sectores estratégicos compartirán experiencias reales sobre su implementación.

Impulsado por Colsof, el encuentro busca poner sobre la mesa no solo los avances, sino también los desafíos que enfrentan las empresas colombianas en su tránsito hacia la transformación digital.

La cita reunirá a algunos de los principales responsables de tecnología del país, quienes expondrán casos concretos de uso de inteligencia artificial en sus organizaciones, así como los aprendizajes obtenidos en ese proceso.

¿Qué es IT Talks, el evento de IA que llega a Bogotá?

El evento forma parte de la serie itinerante IT Talks, una iniciativa que también llegará a ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali. Sin embargo, la jornada en Bogotá marca un punto de partida relevante, al concentrar la discusión sobre el impacto que ya está teniendo la IA en el entorno empresarial colombiano.

La agenda está diseñada para propiciar un intercambio de conocimiento de alto nivel. A través de paneles de expertos, los asistentes podrán conocer de primera mano cómo se están tomando decisiones estratégicas en torno a la adopción de estas tecnologías, cuáles han sido los principales retos técnicos y qué resultados tangibles se han alcanzado.

La pertinencia del evento se sustenta en cifras recientes. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), Colombia ocupa el cuarto lugar en la región en adopción de esta tecnología, solo por detrás de Chile, Brasil y Uruguay.

Este posicionamiento refleja un avance significativo en la integración de soluciones basadas en IA, especialmente en áreas como la automatización de procesos y la optimización en la toma de decisiones.

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¿En qué momento la IA se convierte en pieza clave en Colombia?

Para Ricardo Rodríguez, gerente de Colsof, este tipo de espacios resulta fundamental en un momento en el que las organizaciones están pasando de la exploración a la ejecución.

Mediante este panel de expertos, por primera vez tendremos la oportunidad de conocer y compartir los desafíos técnicos, los aprendizajes estratégicos y las experiencias tangibles de diferentes organizaciones colombianas tras la toma de decisiones clave al enfrentar la implementación de la IA en muchos de sus procesos en nuestro medio.

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¿Quiénes serán los ponentes de IT Talks?

El evento contará con la participación de panelistas de alto nivel provenientes de sectores clave de la economía. Entre ellos, Edgardo Arrieta, Chief Information Security Officer de Geopark; Bryan Montoya, director de Analítica Avanzada del Banco de Occidente; y Arnulfo Villalba, gerente de Tecnología de Compensar Salud. Sus intervenciones permitirán entender cómo la IA está impactando industrias como el petróleo y gas, el sector financiero y el sistema de salud.

Más allá de los casos puntuales, el encuentro también busca proyectar el papel de Colombia en el mapa regional de innovación tecnológica.

En un entorno de competencia constante, la consolidación de la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para que las empresas nacionales se posicionen como referentes en América Latina.

Desde Colsof destacan que la combinación de políticas públicas, inversión privada y formación de talento especializado será determinante para sostener este crecimiento.

La apuesta no solo apunta a mejorar la competitividad, sino también a promover un desarrollo empresarial más sostenible y socialmente responsable.