Si no gravan salarios mensuales a partir de 4, 5 o 6 millones no van a lograr el recaudo: Exviceministro de Hacienda

El próximo 7 de agosto la primera reforma que se radicará en el Congreso será la tributaria. Es la prioridad del próximo gobierno, según ha dicho el presidente del Senado, Roy Barreras, y cada uno de los miembros del equipo económico del presidente electo.

Impuesto a la renta

Hasta ahora los mensajes son contradictorios. Primero, el asesor, Ricardo Bonilla, quien también sonaba para el cargo antes de que fuese designado José Antonio Ocampo, habló de la posibilidad de ampliar el impuesto a la renta para personas naturales en un mensaje confuso. Luego, señaló que se trataba de la declaración de renta, no de su pago efectivo. Finalmente, el ministro designado y el director de la DIAN designado, Luis Carlos Reyes, han enviado mensajes contundentes durante los últimos días alrededor de un impuesto más amplio a salarios mensuales a partir de los 10 millones de pesos.

El diario La República tituló este lunes 1 de agosto un informe de la OCDE que concluyó que para el 2021 hubo cerca de 5 billones de pesos que se dejaron de recibir en exenciones. También señala que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, no entraron alrededor de 92,2 billones de pesos durante ese mismo año. "Entre las causas principales de ese monto que detectó el Mfmp, estuvieron las deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales en IVA, los cuales se trazaron en la última reforma tributaria", dice el artículo.

Además, el ministro Ocampo dijo recientemente que es falso que el gobierno esté pensando en un impuesto a ganancias ocasionales a partir de los 35 millones de pesos. En esa pluralidad de mensajes alrededor del tema fiscal, el exviceministro Londoño dijo que para pensarse en recaudar 50 billones de pesos o 20, dependiendo de los cambios que se propongan para el 07 de agosto, será muy difícil no poner el impuesto a renta de salarios mensuales entre 4 y 6 millones de pesos en adelante.

"Exacto. Uno no puede cargarle a 250.000 personas, las cifras no son exactas, 50 billones de pesos. Y quitar las exenciones; al final de cuentas las exenciones hablan de que los impuestos indirectos no se suban. Si yo le digo a una persona que su empresa no va a pagar IVA porque son exentos. Si le quitan esa exención, al final de cuentas al consumidor final todos los productos del agro le van a salir más caros. Entonces, pensar que 200.000 personas pueden sufragar el gasto de 50 millones de colombianos no da. Yo creo que las cifras no les están cuadrando", dijo en entrevista con La FM.

Ocampo también ha dicho que sí cree que con impuestos más equilibrados entre empresas y personas naturales se pueda lograr una cifra, quizás no de 50 billones, como se señala en el programa de gobierno, pero sí de alrededor de 20. El ministro ha dicho que debe haber más impuestos a los grandes patrimonios y un trabajo riguroso de la DIAN para que algunos bienes y propiedades que son de personas, no sean puestos a nombre de empresas con el fin de evadir carga tributaria.

La discusión gira entorno a los compromisos de la campaña del presidente electo en términos de gasto social. El presidente electo ha hablado de una renta básica a madres cabeza de hogar, y un traslado de pensiones de hasta 4 salarios mínimos desde los fondos privados hacia Colpensiones, para financiar la pensión de adultos mayores que no reciben ingresos hoy.

Sea cual sea el texto final, lo cierto es que las personas con salarios mensuales a partir de 10 millones, un 1 % de la población, pagará más impuestos y el Congreso con las mayorías de hoy no tendría mucha dificultad en aprobar la reforma.